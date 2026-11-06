Tasco muốn chuyển nhượng 4 dự án BOT, rút lui khỏi lĩnh vực hạ tầng giao thông?

ANTD.VN -Tasco đang báo cáo cơ quan chức năng để chuyển nhượng toàn bộ 4 dự án BOT mà doanh nghiệp này đang quản lý, khai thác cho Tổng công ty Thăng Long để rút lui khỏi lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Công ty CP Tasco vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, đề nghị chấp thuận chủ trương chuyển nhượng quyền tham gia đầu tư tại 4 dự án BOT do doanh nghiệp này làm nhà đầu tư cho Tổng công ty Thăng Long - CTCP.

Bốn dự án nằm trong phương án chuyển nhượng gồm: Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km597+549 - Km605+000 và Km617+000 - Km641+000, tỉnh Quảng Bình; Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn, TP Hải Phòng; Dự án bổ sung tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, kết hợp cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn Km92+900 - Km98+400 từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ; Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn quốc lộ 2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng quốc lộ 32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ.

Theo Tasco, cả 4 dự án đều đã hoàn thành, đưa vào khai thác, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Đơn vị dự kiến nhận chuyển nhượng là Tổng công ty Thăng Long - CTCP. Theo hồ sơ Tasco cung cấp, doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và có ngành nghề kinh doanh phù hợp với các dự án PPP.

Trạm BOT tuyến tránh Đông Hưng, Thái Bình

Theo hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp giữa hai bên, tổng giá trị chuyển nhượng tạm tính tại 4 doanh nghiệp dự án BOT là hơn 857 tỷ đồng.

Trong đó, phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Tasco 6 (BOT Đông Hưng) có giá trị hơn 65 tỷ đồng, tương ứng 100% vốn góp; Công ty TNHH MTV Tasco Quảng Bình hơn 328 tỷ đồng, tương ứng 100%; Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng hơn 395 tỷ đồng, tương ứng 100%; Công ty TNHH BOT Hùng Thắng - Phú Thọ là 69 tỷ đồng, tương ứng 30% vốn góp.

Lý giải về kế hoạch chuyển nhượng, Tasco cho biết doanh nghiệp đang triển khai chiến lược tái cơ cấu, chuyển đổi định hướng kinh doanh theo hướng tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi.

Theo định hướng, Tasco sẽ phát triển hệ sinh thái gồm ba lĩnh vực chính: hạ tầng giao thông số và dịch vụ ô tô; tài chính, bảo hiểm; bất động sản nghỉ dưỡng.

Trong đó, đối với mảng BOT, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Tasco chủ trương thoái vốn nhằm tập trung nguồn lực phát triển hoạt động kinh doanh giao thông số.

Trước đó, tại nghị quyết tháng 10/2026, HĐQT Tasco đã thống nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ các dự án BOT và phần cổ phần, vốn góp thuộc sở hữu của doanh nghiệp tại 4 công ty dự án gồm Tasco Hải Phòng, Tasco 6, BOT Hùng Thắng - Phú Thọ và Tasco Quảng Bình.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Tasco sẽ không còn sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp dự án này.

Tuy nhiên, theo Tasco, việc chuyển nhượng chỉ được coi là hoàn tất và có hiệu lực pháp lý sau khi các thủ tục cần thiết được thực hiện, đồng thời nhận được sự chấp thuận của các ngân hàng tài trợ vốn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công ty TP Tasco được thành lập từ những năm 1970, tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước sau đó cổ phần hóa. Công ty CP Tasco chỉ thực sự "bùng nổ" và được nhiều người biết đến vào giai đoạn 2010-2020 với hàng loạt dự án BOT lớn, đình đám.

Vào những năm 2020, Công ty CP Tasco còn được mệnh danh là ông trùm "BOT". Năm 2015, Tasco cũng là doanh nghiệp đặt nền móng cho giao thông số ở Việt Nam khi thành lập Công ty TNHH Thu phí tự động VETC.

Năm 2021 Tasco trải qua đợt tái cấu trúc mạnh mẽ dưới sự điều hành của nhóm cổ đông mới. Công ty chuyển dịch chiến lược từ một nhà thầu xây dựng/BOT thuần túy sang mô hình Tập đoàn dịch vụ, hạ tầng giao thông và công nghệ.

Năm 2022 - 2023 Tasco hoàn tất việc hoán đổi cổ phần để sở hữu 100% vốn tại SVC Holdings (nay là Tasco Auto). Bước đi này biến Tasco thành nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam, nắm giữ hơn 11% thị phần xe mới toàn quốc và sở hữu cổ phần chi phối tại Savico (SVC).

Sau đó, Tasco lấn sân sang mảng dịch vụ tài chính - bảo hiểm bằng việc mua lại Công ty Bảo hiểm Groupama Việt Nam (đổi tên thành Bảo hiểm Tasco). Bên cạnh đó, thông qua SVC Holdings, Tasco cũng sở hữu các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp như Six Senses Ninh Vân Bay.