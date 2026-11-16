Chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe đảm bảo 'đúng, đủ, sạch, sống'

ANTD.VN - Công an phường Xuân Phương, Hà Nội vừa phát động cao điểm làm sạch 100 ngày tổng rà soát, làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ quản lý giấy phép lái xe.

Theo Thượng tá Hoàng Tiến Thành, Trưởng Công an phường Xuân Phương, thực hiện Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch của Bộ Công an về hành động 100 ngày xử lý các “điểm nghẽn” trong công tác chuyển đổi số; Kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông về tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe và Kế hoạch của CATP Hà Nội; với mục tiêu nâng cao chất lượng, chuẩn hóa và làm sạch cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe nhằm đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch sống, thống nhất, dung chung” phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng thời để thực hiện thống nhất, nghiêm túc, có hiệu quả và khác phục một số tồn tại, hạn chế như; dữ liệu thiếu, sai lệch, chưa thống nhất, trùng lặp… đơn vị đã xây dựng “Kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ quản lý giấy phép lái xe”.

CBCS Công an phường Xuân Phương làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe

Theo đó, các tổ công tác của Công an phường tổ chức tổng rà soát, xác minh, cập nhật, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ quản lý giấy phép lái xe thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn, đảm bảo cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và kết nối, chia sẻ dữ liệu; phát huy vai trò, trách nhiệm của CBCS trong quản lý, khai thác, cập nhật, duy trì chất lượng cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe.

Thiếu tá Nguyễn Chí Mạnh, Phó trưởng Công an phường Xuân Phương cho biết đơn vị sẽ huy động CBCS hoàn thành rà soát, xác minh và xử lý 100% dữ liệu do Phòng CSGT cung cấp; tập trung kiểm tra, đối chiếu và xử lý triệt để các trường hợp có dấu hiệu sai lệch, thiếu hoặc không thống nhất thông tin cá nhân, trùng số giấy phép lái xe, trùng số CCCD/định danh cá nhân và các thông tin khác.

“Việc xác định dữ liệu sai lệch được thực hiện trên cơ sở đối chiếu, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu quản lý giấy phép lái xe và các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ có liên quan; bảo đảm mọi thông tin trước khi cập nhật, điều chỉnh đều đã được xác minh đầy đủ, chính xác và có căn cứ cụ thể” – chỉ huy Công an phường Xuân Phương khẳng định.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, vận động người dân hoàn thành đổi, cập nhật thông tin đối với giấy phép mô tô được cấp bằng vật liệu giấy bìa chưa được cập nhật trên cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe; chuẩn hóa triệt để dữ liệu người lái và giấy phép lái xe, bảo đảm mỗi công dân chỉ có một số giấy phép lái xe duy nhất gắn với định danh cá nhân, không để tình trạng một người có nhiều số giấy phép lái xe hoặc một số giấy phép lái xe được cấp cho nhiều người…

Xác định rõ từng nhóm dữ liệu, từng đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm rà soát, xác minh và cập nhật theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả". Quá trình rà soát, xác minh, cập nhật phải thực hiện đúng quy định, đúng hồ sơ, đúng thực tế... Đối với trường hợp chưa đủ căn cứ xử lý, lập danh sách theo dõi riêng, tổ chức xác minh bổ sung, tuyệt đối không để dữ liệu tồn đọng không rõ nguyên nhân.

Theo chỉ huy Công an phường Xuân Phương trong quá trình tổng rà soát, làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ quản lý giấy phép lái xe đã đặt ra yêu cầu bảo đảm quy trình số hóa và cập nhật dữ liệu thực hiện thống nhất theo quy chuẩn của Phòng CSGT. Đối với hồ sơ trước đây do Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) quản lý phải xác định được mã hồ sơ, nguồn gốc, không để lẫn, trùng có khả năng truy xuất nguồn gốc; kết quả số hóa phải gắn với quá trình rà soát, xác minh, làm sạch dữ liệu, tránh số hóa hình thức.

Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin mạng, tuyệt đối không làm lộ, lọt dữ liệu công dân, nghiêm cấm lợi dụng việc làm sạch dữ liệu, số hóa hồ sơ quản lý giấy phép lái xe để hợp thức hóa giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp.