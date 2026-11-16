OPPO Find X10 và X10 Pro Max: Hỗ trợ nhận diện cuộc gọi giả danh

ANTD.VN -OPPO Find X10 series hướng đến trải nghiệm sử dụng an toàn, đáp ứng mối quan tâm về bảo mật dữ liệu trên smartphone cao cấp. Với doanh nhân, chiếc smartphone này là lựa chọn lý tưởng để nâng cao sự yên tâm về tính bảo mật khi dùng.

Tại sao nên mua OPPO Find X10 series để bảo vệ dữ liệu?

Với dòng OPPO Find X10 thì OPPO tập trung vào việc nhận diện nguy cơ lừa đảo, kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ thông tin khi sử dụng các tính năng AI. Đây là những yếu tố có ý nghĩa với doanh nhân thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại.

AI Call Guard hỗ trợ nhận diện cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo

Find X10 và Find X10 Pro Max được tích hợp AI Call Guard nhằm chủ động nhận diện và cảnh báo các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Theo hãng, tính năng sử dụng AI để nhận diện giọng nói do AI tạo ra trong âm thanh cuộc gọi và phát hiện hiện tượng giả mạo khuôn mặt.

Khi nhận thấy nguy cơ, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo để người dùng chủ động kiểm tra thông tin trước khi tiếp tục trao đổi. Đối với doanh nhân, tính năng này có giá trị trong những tình huống cần liên lạc thường xuyên với đối tác hoặc tiếp nhận cuộc gọi từ số điện thoại chưa lưu.

Private Computing Cloud bảo vệ dữ liệu khi sử dụng AI

Bản OPPO Find X10 Pro Max và bản tiêu chuẩn đều sử dụng Private Computing Cloud (PCC) để bảo vệ dữ liệu trong quá trình xử lý một số tác vụ AI trên nền tảng đám mây. Hệ thống được thiết kế với cơ chế mã hóa đầu cuối và bổ sung các khả năng bảo mật hậu lượng tử. Từ đó, máy tăng cường khả năng bảo vệ thông tin khi dữ liệu được xử lý thông qua dịch vụ AI.

Bên cạnh đó, hãng chú trọng thêm đến môi trường mà dữ liệu được tiếp nhận và xử lý. Đây là yếu tố đáng quan tâm khi sử dụng AI để tìm kiếm thông tin, sắp xếp tài liệu hoặc hỗ trợ các công việc nhiều bước.

AI Mind Pilot hỗ trợ quản lý tài liệu và thông tin công việc

Chiếc OPPO Find này sở hữu AI Mind Pilot với Agent Mode trên ColorOS 17. Công cụ này cho phép người dùng đưa ra yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI tìm kiếm, kết nối và thực hiện các thao tác với thông tin trên hệ thống.

Một số công việc như tìm tài liệu, sắp xếp tệp hoặc hỗ trợ chuẩn bị bài thuyết trình có thể được thực hiện thuận tiện. Thay vì mất thời gian tìm kiếm thủ công, bạn chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói để AI truy xuất tài liệu tức thì.

OPPO Find X10 và X10 Pro Max phù hợp những ai?

Sự kết hợp giữa AI Call Guard, Private Computing Cloud, xác thực sinh trắc học và khả năng kiểm soát quyền ứng dụng tạo nên nhiều lớp hỗ trợ bảo vệ thông tin. OPPO Find X10 và OPPO Find X10 Pro Max phù hợp với những người thường xuyên sử dụng smartphone để xử lý thông tin và liên lạc trong công việc:

● Doanh nhân thường xuyên trao đổi với đối tác: Chiếc OPPO Find X này hỗ trợ nhận diện dấu hiệu giả mạo trong cuộc gọi, giúp người dùng thận trọng khi liên lạc.

● Người quản lý thường xuyên xử lý tài liệu: Mẫu điện thoại OPPO này cho phép tìm kiếm và sắp xếp thông tin, trong khi các công cụ quản lý quyền riêng tư giúp kiểm soát ứng dụng tiếp cận dữ liệu.

● Người làm việc và di chuyển liên tục: Xác thực vân tay, nhận diện khuôn mặt tiên tiến trên máy giúp thiết bị thuận tiện trong nhiều tình huống sử dụng.

Mua OPPO Find X10 và OPPO Find X10 Pro Max ở đâu uy tín?

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Với các tính năng hỗ trợ bảo mật dữ liệu, OPPO Find X10 và Find X10 Pro Max là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân. Thiết bị mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi, an tâm hơn trong công việc. Bạn cũng có thể khám phá thêm nhiều bài viết công nghệ mới được cập nhật trên website này.

Nguồn: CellphoneS