ANTD.VN - Sở Xây dựng vừa có phương án phân luồng, tổ chức giao thông các tuyến đường quanh khu vực ga ngầm S12 Trần Hưng Đạo thuộc tuyến đường sắt Nhổn- Ga Hà Nội.

Theo đó, trên cơ sở hạ tầng, đánh giá tình hình giao thông hiện trạng qua khu vực ga ngầm S12, đường chuyển làn và gara và lân cận, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện đi qua khu vực ga ngầm S12.

Cụ thể, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Trần Hưng Đạo và đường Quán Sứ cho các phương tiện đi qua khu vực nhà ga S12, đường chuyển làn và Gara thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, trong thời gian rào chắn, thi công dự án.

Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Yết Kiêu đến đường Quán Sứ) tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện xe máy và 1 chiều cho các phương tiện ô tô (hướng từ Yết Kiêu đi Quán Sứ).

Đường Quán Sứ (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Trần Hưng Đạo) tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện xe máy và 1 chiều cho các phương tiện ô tô (hướng từ đường Trần Hưng Đạo đi Lý Thường Kiệt).

Từ ngày mai 19/11, xe máy được lưu thông hai chiều từ Lý Thường Kiệt vào Quán Sứ và ngược lại

Các hướng giao thông khác theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng. Thời gian thực hiện từ ngày 19/11/2026 đến 31/5/2027.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng phương án chi tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường phục vụ giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông xung quanh khu vực rào chắn.

Triển khai công tác bổ sung hệ thống biển báo và biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa theo đúng nội dung phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và thuận lợi cho các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực rào chắn.

Bổ sung biển cấm các phương tiện dừng đỗ trên các tuyến đường xung quanh khu vực rào chắn để hạn chế ùn tắc giao thông.

Phối hợp với CATP để xây dựng phương án điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông khu vực nút Quán Sứ - Lý Thường Kiệt và các nút lân cận cho phù hợp với lưu lượng phương tiện lưu thông.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông – CATP phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông...