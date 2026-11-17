ANTD.VN -Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết, ngày 17/11, đơn vị đã cứu nạn thành công một thuyền viên nước ngoài gặp sự cố sức khỏe nghiêm trọng trên vùng biển Vũng Tàu.

Trước đó, Trung tâm nhận được tín hiệu báo nạn khẩn cấp từ tàu Gas Diamond (quốc tịch Liberia) khi tàu đang hành trình qua vùng biển Việt Nam. Tại vị trí cách Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 34 hải lý, một thuyền viên 36 tuổi (quốc tịch Philippines, chức danh Thợ máy) bất ngờ đau dữ dội vùng bụng dưới bên phải, nghi viêm ruột thừa cấp.

Do tình trạng bệnh diễn biến nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp ngoại khoa kịp thời, thuyền trưởng tàu Gas Diamond đã phát đề nghị hỗ trợ sơ tán y tế khẩn cấp.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, VMRCC đã lập tức kết nối tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn thủy thủ đoàn các biện pháp chăm sóc, giảm đau ban đầu cho bệnh nhân. Đồng thời, đơn vị khẩn trương xây dựng phương án tiếp cận hiện trường.

Tàu SAR 272 xuất phát cứu nạn thuyền viên nước ngoài gặp vấn đề sức khỏe trên biển Vũng Tàu

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, lúc 3h09 ngày 17/11, tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 272 đang thường trực tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) đã lập tức rời cầu cảng thực hiện nhiệm vụ. Đi cùng tổ công tác có 2 bác sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM mang theo đầy đủ trang thiết bị và thuốc cấp cứu chuyên dụng.

Trong suốt hải trình, lực lượng cứu nạn duy trì liên lạc chặt chẽ với tàu Gas Diamond để cập nhật diễn biến sức khỏe bệnh nhân, tính toán hướng tiếp cận tối ưu nhằm rút ngắn thời gian đưa nạn nhân về bờ.

Đến 5h00 cùng ngày, tàu SAR 272 đã tiếp cận được tàu Gas Diamond. Tổ công tác cùng đội ngũ quân y nhanh chóng sang tàu thăm khám, ổn định tình trạng ban đầu và chuyển bệnh nhân sang tàu cứu nạn để khẩn trương hành trình về đất liền.

Đến 7h15 sáng 17/11, tàu SAR 272 đã đưa thuyền viên về cập cảng tại Vũng Tàu an toàn. Ngay sau khi bàn giao cho đại diện chủ tàu và các cơ quan chức năng địa phương, bệnh nhân được chuyển thẳng tới Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu để tiếp tục cấp cứu và điều trị chuyên sâu.

Theo đại diện VMRCC, việc tổ chức sơ tán y tế thành công cho thuyền viên tàu Gas Diamond một lần nữa khẳng định năng lực điều phối và tính chuyên nghiệp của lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Với vai trò cơ quan đầu mối quốc gia, Trung tâm luôn duy trì chế độ trực sẵn sàng 24/7, bảo đảm huy động kịp thời lực lượng, phương tiện chuyên trách để ứng phó hiệu quả với mọi tình huống tai nạn, sự cố trên biển.