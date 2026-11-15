Khẩn trương thực hiện chuẩn bị đầu tư để mở rộng cao tốc Bắc- Nam

ANTD.VN -Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng được đề nghị khẩn trương chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo thẩm quyền, đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2026.

Tại văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ số văn bản số 17791 ngày 4/11/2026, Bộ Xây dựng cho biết đã phối hợp với 6 Bộ để làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền đầu tư dự án.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tiền khả thi, sơ bộ đề xuất của một số nhà đầu tư (Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả; Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM; Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường), Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu giao một số doanh nghiệp thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng các đoạn tuyến theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Quá trình triển khai, trường hợp xuất hiện các yếu tố vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền xem xét, xin ý kiến chỉ đạo.

Cao tốc Hoài Nhơn- Quy Nhơn thuộc dự án cao tốc Bắc- Nam phía Đông

Trước đó, gửi đề xuất đến Bộ Xây dựng hồi tháng 10/2026, Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận giao doanh nghiệp lập đề xuất thực hiện đầu tư mở rộng đoạn Mai Sơn - Cam Lộ theo phương thức PPP với tổng chiều dài 415km (không bao gồm đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã được đầu tư theo phương thức PPP trong giai đoạn 1).

Qua tính toán sơ bộ, doanh nghiệp này khẳng định, phương án mở rộng đoạn Mai Sơn - Cam Lộ có tính khả thi về tài chính, có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước để đầu tư.

Cùng quan tâm đến tuyến cao tốc đoạn Mai Sơn - Cam Lộ, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đề xuất là nhà đầu tư nghiên cứu mở rộng đoạn tuyến này lên 6 làn xe, tổng mức đầu tư 72.185 tỷ đồng theo hợp đồng BOT.

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cũng đồng thời kiến nghị được giao quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì hơn 400km các đoạn tuyến đã hoàn thành, đưa vào khai thác (gồm cả các đoạn cao tốc trong phạm vi nghiên cứu mở rộng) theo hợp đồng O&M, được thu phí toàn tuyến ngay từ khi triển khai mở rộng để sử dụng nguồn thu này cho đầu tư BOT, giảm áp lực vay thương mại, bảo đảm tính khả thi tài chính, rút ngắn thời gian hoàn vốn, tạo sự đồng bộ trong quản lý, khai thác.

Trong tháng 9/2026, hai nhà đầu tư/liên danh nhà đầu tư khác cũng đề xuất được tham gia đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trong đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét giao doanh nghiệp nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn - Cam Lộ hoặc đoạn từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây.

Liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - Công ty CP Xây dựng hạ tầng IMIC - Công ty TNHH Đối tác công tư CII đề xuất mở rộng phạm vi nghiên cứu, đầu tư hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây (không bao gồm đoạn Nha Trang - Vĩnh Hảo) theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với 100% vốn của nhà đầu tư.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 93.000 tỷ đồng, gồm: khoảng 18.000 tỷ đồng được nhà đầu tư lên phương án hoàn trả cho ngân sách Nhà nước, nhận quyền khai thác thu phí tuyến cao tốc (đề xuất từ ngày 1/1/2028); Tổng mức đầu tư xây dựng hoàn thiện khoảng 75.000 tỷ đồng.