Dùng dao cướp tài sản của gái bán dâm tại phòng trọ

ANTD.VN - Sau khi quan hệ tình dục với gái bán dâm tại phòng trọ ở phường Ngọc Hà (Hà Nội), Lê Đình Trung dùng dao khống chế, cướp điện thoại của nạn nhân. Đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ sau chưa đầy một ngày gây án.

20h40 ngày 22-10, Bùi H.L. (SN 1988, quê Phú Thọ) đang ở phòng trọ tại ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội, thì nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook mang tên “Đình Trung” liên hệ mua dâm.

Sau khi trao đổi, H.L. gửi thông tin và địa chỉ phòng trọ cho đối tượng.

Đối tượng Lê Đình Trung

Sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm, nhân lúc chị H.L. sơ hở Trung đã lấy một con dao gọt hoa quả để sẵn cạnh bồn rửa bát, tiếp cận từ phía sau, dí dao vào cổ nạn nhân, giật chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max màu xám mà chị này đang cầm trên tay, đồng thời ép bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình.

Trong quá trình giằng co, chị H.L. bị dao cứa vào ngón trỏ và ngón giữa, gây chảy máu. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, chị H.L. nhảy từ ban công tầng 2 xuống tầng 1 để thoát thân và hô hoán người dân giúp đỡ. Đối tượng sau đó mở cửa phòng trọ, bỏ chạy theo hướng ngõ 6 Vĩnh Phúc, phường Ngọc Hà.

Đối tượng đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản

Ngoài các vết thương ở ngón tay, bị hại còn bị rạn xương chân phải do nhảy từ tầng 2 xuống tầng 1.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ngọc Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức rà soát, lấy lời khai bị hại và những người liên quan, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 14h30 ngày 23-10-2026, lực lượng Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Đình Trung (SN 1997, quê Hưng Yên) khi đối tượng đang ở phòng trọ tại xóm Thượng, thôn Nguyên Bì, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội.

Cơ quan Công an thu giữ chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max màu xám là tang vật vụ án. Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án, Trung mang chiếc điện thoại đến khu vực Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, bán được 8 triệu đồng. Đáng chú ý, đối tượng đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.