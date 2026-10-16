Công an Hà Nội điều tra vụ cướp tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết vụ án “Cướp tài sản” xảy ra tại đối diện Ngân hàng BIDV - chung cư I9, phường Thanh Xuân Bắc, thành phố Hà Nội (nay là phường Thanh Xuân) ngày 1-9-2019.

Quá trình điều tra xác định tang vật liên quan đến vụ án là chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, màu nâu, biển kiểm soát: 18U1-1009, số khung: RL.HHA08008Y101539, số máy: HA08E1121122 đã qua sử dụng nhưng chưa xác định chủ sở hữu.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông báo những người có liên quan đến phương tiện trên liên hệ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội theo số điện thoại 0989.868.693 (đồng chí Trịnh Quốc Đại - Điều tra viên) hoặc làm việc tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, TP Hà Nội, địa chỉ: Số 7 Thiền Quang, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.