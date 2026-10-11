Chủ động bịt “kẽ hở” an ninh tại ngân hàng, tiệm vàng

ANTD.VN - Trước nguy cơ tội phạm cướp, cướp giật tài sản nhắm vào ngân hàng, tiệm vàng, Công an phường Giảng Võ (TP Hà Nội) tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa và thiết lập cơ chế phối hợp, chủ động phát hiện, xử lý nguy cơ từ sớm.

Không để sơ hở trở thành cơ hội cho tội phạm

Những nơi thường xuyên giao dịch tiền mặt, lưu giữ tài sản có giá trị luôn đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an ninh, an toàn. Chỉ một sơ hở trong kiểm soát người ra vào, giám sát khu vực giao dịch, bảo quản hoặc vận chuyển tiền, tài sản cũng có thể tạo điều kiện để các đối tượng phạm tội lợi dụng.

Nguy cơ không chỉ xuất hiện bên trong cơ sở kinh doanh mà còn có thể nảy sinh tại khu vực bên ngoài, trên đường vận chuyển tài sản hoặc trong quá trình giao nhận tiền. Nếu lực lượng bảo vệ thiếu kỹ năng nhận diện dấu hiệu bất thường, quy trình phối hợp thiếu chặt chẽ, việc phát hiện và xử lý tình huống có thể bị chậm trễ.

Trước yêu cầu đó, chiều 9/10, Công an phường Giảng Võ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản đối với các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý và các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ trên địa bàn.

Hội nghị đưa ra nhiều phương thức thủ đoạn phòng chống tội phạm

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an; Đại tá Hoàng Lợi, Phó trưởng Phòng 2, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ liên quan.

Về phía Công an phường Giảng Võ có Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường chủ trì hội nghị; cùng các đồng chí lãnh đạo Công an phường, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát khu vực, đại diện các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý, doanh nghiệp bảo vệ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại hội nghị, lực lượng Công an đã thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội cướp, cướp giật tài sản; đồng thời hướng dẫn các cơ sở chủ động rà soát, khắc phục sơ hở trong công tác bảo đảm an ninh.

Các đơn vị được hướng dẫn tăng cường hệ thống camera giám sát, kiểm soát người và phương tiện ra vào, bố trí lực lượng bảo vệ phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ sở. Đối với quy trình quản lý, vận chuyển tiền và tài sản có giá trị, yêu cầu đặt ra là phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế nguy cơ bị theo dõi, lợi dụng hoặc tấn công.

Cùng với giải pháp về thiết bị và quy trình, kỹ năng xử lý tình huống cũng được nhấn mạnh. Lực lượng bảo vệ cần nâng cao khả năng nhận diện dấu hiệu nghi vấn, bình tĩnh xử lý khi phát sinh tình huống bất thường, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp giải quyết.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ

Trao đổi về mục tiêu của hội nghị, Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Giảng Võ, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn tài sản.

Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Giảng Võ chia sẻ tại hội nghị

“Công tác phòng ngừa tội phạm phải được triển khai chủ động, thường xuyên, bắt đầu từ việc nhận diện và khắc phục những sơ hở ngay tại cơ sở. Công an phường Giảng Võ xác định cần tăng cường phối hợp với các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý và doanh nghiệp bảo vệ; duy trì trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn, thống nhất phương án xử lý khi có tình huống phát sinh. Mục tiêu là không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an ninh, an toàn tài sản và tính mạng của người dân”, Trưởng Công an phường Giảng Võ nhận diện.

Theo lãnh đạo Công an phường Giảng Võ, việc nâng cao hiệu quả phòng ngừa không thể chỉ dựa vào lực lượng Công an mà cần sự tham gia thực chất của từng cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp bảo vệ. Mỗi đơn vị phải chủ động rà soát quy trình, kiểm tra hệ thống giám sát, phân công trách nhiệm cụ thể và tổ chức hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cho nhân viên.

Một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là việc Công an phường Giảng Võ tổ chức ký kết quy chế phối hợp với đại diện các ngân hàng và công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ sở.

Các bên tập trung trao đổi thông tin, chủ động phòng ngừa tội phạm, phối hợp xử lý vụ việc phát sinh; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ mục tiêu, tài sản và duy trì các điều kiện an toàn tại cơ sở.

Các đại biểu ký cam kết

Việc thiết lập cơ chế phối hợp hướng tới khắc phục tình trạng mỗi đơn vị tự triển khai biện pháp bảo vệ nhưng thiếu kết nối thông tin với lực lượng chức năng. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc tình huống nguy hiểm, việc thông báo nhanh, xác định đầu mối liên hệ và thống nhất phương án xử lý có ý nghĩa quan trọng, giúp hạn chế lúng túng, chậm trễ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Công an phường Giảng Võ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật tài sản tại các ngân hàng và cơ sở kinh doanh.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ. Các đơn vị cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên rà soát, khắc phục sơ hở, thiếu sót; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát và các giải pháp bảo đảm an ninh tại cơ sở.

Đồng thời, cơ chế trao đổi thông tin phải được duy trì thường xuyên, bảo đảm phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Thực tế cho thấy, công tác phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản không thể chỉ trông chờ vào lực lượng Công an hoặc riêng hệ thống bảo vệ của từng cơ sở. Đây là nhiệm vụ cần sự tham gia đồng bộ của các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp bảo vệ và lực lượng chức năng, trong đó mỗi mắt xích đều phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình.

Thông qua hội nghị, Công an phường Giảng Võ hướng tới nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và kỹ năng phòng ngừa cho các cơ sở kinh doanh có nguy cơ bị tội phạm nhắm tới; đồng thời phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, ổn định trên địa bàn.

Phòng ngừa hiệu quả không chỉ là tăng cường bảo vệ sau khi xảy ra sự cố, mà phải chủ động nhận diện và khắc phục nguy cơ trước khi tội phạm có cơ hội ra tay. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong việc bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở kinh doanh tiền, vàng và tài sản có giá trị.