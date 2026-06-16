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Nhật Bản hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran, nói về việc rà phá thủy lôi tại Eo biển Hormuz

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Hoàng Cường

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về việc ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt giao tranh.

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Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Trong chuyến thăm Italy, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nói với các phóng viên rằng bà hoan nghênh thỏa thuận Mỹ - Iran, gọi đây là một bước tiến quan trọng hướng tới giải quyết tình hình. Bà Takaichi cho biết thêm, điều quan trọng là ký kết và đảm bảo thực hiện bản ghi nhớ.

Trong khi đó, Pháp, Anh, Đức và Italy đã đưa ra một tuyên bố chung bày tỏ cam kết đóng vai trò trong việc mở cửa trở lại Eo biển Hormuz với “quyền tự do hàng hải vô điều kiện và không hạn chế”. Bà Takaichi cho biết Nhật Bản sẵn sàng tham gia các nỗ lực này.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên hôm 15-6 rằng liệu Nhật Bản có thể triển khai Lực lượng Phòng vệ trong nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại Eo biển Hormuz hay không, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra. Ông cũng nói rằng rất khó dự đoán những diễn biến trong tương lai.

Trong lúc cân nhắc các bước tiếp theo, Chính phủ Nhật Bản dự định theo dõi liệu thỏa thuận Mỹ - Iran có được thực hiện hay không cũng như liệu thỏa thuận này có đảm bảo thành công việc đi lại tự do và an toàn tại Eo biển Hormuz hay không.

Theo NHK

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Từ khóa:

#Eo biển Hormuz #thỏa thuận Mỹ-Iran #Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

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