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Đoàn cứu hộ của Việt Nam sẻ chia nhu yếu phẩm với người dân Venezuela

Video: Bộ Công an

ANTD.VN - Bên cạnh hoạt động tìm kiếm cứu nạn, Đoàn CNCH của Việt Nam cũng triển khai một tổ công tác, tiến hành thăm hỏi, động viên và tặng quà cho khoảng 500 gia đình người dân địa phương bị mất nhà cửa, đang gặp hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hiện vật là những nhu yếu phẩm thiết thực như 360 kg thịt hộp, hơn 100 thùng sữa, gần 50 thùng mì tôm, nhiều cơ số giấy khô, quần áo chống dịch và chăn màn... Những món quà tuy giá trị hiện vật không lớn nhưng là sự động viên khích lệ tinh thần người dân nước bạn lúc này. 

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