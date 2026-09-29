An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Pháp luật

Điều tra vụ án 'Trộm cắp tài sản' xảy ra tại phố Yên Lãng

0 bình luận
Linh Nhi

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang điều tra vụ án 'Trộm cắp tài sản' xảy ra ngày 24-4-2026 tại trước 160-162 Yên Lãng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra đã thu giữ 1 xe máy Honda Wave màu đen không biển kiểm soát, số khung: RLHJC5218CY248937; số máy: JC52E4366064; (Tình trạng: Đã qua sử dụng).

Công an phường Đống Đa thông báo cho chủ sở hữu chiếc xe máy trên đến trụ sở 63 Hoàng Cầu, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội để làm việc (Hoặc liên hệ với đồng chí Hoàng Việt Dũng - Cán bộ điều tra, số điện thoại 0962464246 để phối hợp giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai liên hệ giải quyết, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội sẽ xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Trộm cắp

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng