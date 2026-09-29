Điều tra vụ án 'Trộm cắp tài sản' xảy ra tại phố Yên Lãng

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang điều tra vụ án 'Trộm cắp tài sản' xảy ra ngày 24-4-2026 tại trước 160-162 Yên Lãng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra đã thu giữ 1 xe máy Honda Wave màu đen không biển kiểm soát, số khung: RLHJC5218CY248937; số máy: JC52E4366064; (Tình trạng: Đã qua sử dụng).

Công an phường Đống Đa thông báo cho chủ sở hữu chiếc xe máy trên đến trụ sở 63 Hoàng Cầu, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội để làm việc (Hoặc liên hệ với đồng chí Hoàng Việt Dũng - Cán bộ điều tra, số điện thoại 0962464246 để phối hợp giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai liên hệ giải quyết, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội sẽ xử lý theo quy định.