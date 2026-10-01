Điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần Trung ương kể về những nỗi khổ tại phiên tòa

ANTD.VN - Bị cáo cho rằng nhân viên y tế ở các bệnh viện khác được bảo vệ nhưng ở Viện pháp y tâm thần, bệnh nhân là tội phạm mắc bệnh tâm thần, dù có hành hung nhân viên cũng là “đương nhiên” nên họ phải tự bảo vệ mình…

Ngày 1-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phần tranh luận trong vụ án cặp “vợ chồng” tội phạm Nguyễn Thị Mai Anh thao túng Viện pháp y tâm thần trung ương để “trốn viện”, bỏ qua sai phạm hoặc “chạy chứng nhận tâm thần” cho nhiều người.

Tại tòa, các bị cáo là bác sĩ, điều dưỡng của các viện pháp y tâm thần đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu nhưng xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, những đóng góp của họ trong quá trình công tác để tuyên bản án thấp hơn mức đề nghị của đại diện viện kiểm sát.

"Bà trùm" tội phạm Nguyễn Thị Mai Anh và các bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến (cựu Điều dưỡng Viện pháp y tâm thần Trung ương) cho hay, bị cáo này đồng tình tội danh nhưng xin tòa xem xét hoàn cảnh của mình và các đồng nghiệp là điều dưỡng.

Theo cáo trạng, quá trình công tác, hằng tháng Tiến đều nhận được tiền của “bà trùm” Mai Anh để bỏ qua các sai phạm của bị cáo này như: ở phòng điều hòa cùng chồng, con, người giúp việc. Tổng số tiền Tiến đã nhận là 17 triệu đồng nên đang bị đề nghị từ 4 – 5 năm tù.

Được quyền tranh luận, bị cáo Tiến trình bày, những bệnh nhân ở Viện pháp y tâm thần đa phần là người phạm tội, gồm các bị can, bị cáo, phạm nhân. Trước đó, họ bị cơ quan an ninh, cơ quan tố tụng xử lý và phải điều trị bắt buộc.

Tại Viện pháp y, các điều dưỡng, bác sĩ là “chốt chặn cuối cùng” nhưng theo bị cáo, họ không được đào tạo về nghiệp vụ, rèn luyện về ý chí và cũng không được hỗ trợ như các cơ quan an ninh.

Chủ tọa yêu cầu bị cáo nói rõ thêm, các điều dưỡng cần hỗ trợ những gì?

Bị cáo Tiến lấy ví dụ, bệnh nhân khi muốn ra ngoài, “trốn viện” sẽ dùng nhiều cách, ban đầu là mua chuộc, không được lại dùng quan hệ để can thiệp. Tiếp đến, họ dùng lời nói đe dọa, miệt thị, chửi bới bác sĩ, điều dưỡng và cuối cùng là hành hung, tấn công.

“Ở các cơ sở điều trị khác, điều dưỡng được cơ quan pháp luật bảo vệ nhưng ở chỗ bị cáo, bệnh nhân tấn công được xác định là người tâm thần, có hành hung là đương nhiên nên điều dưỡng, bác sĩ phải tự bảo vệ bản thân” – bị cáo Tiến nói.

Cũng tranh luận tại tòa, bị cáo Lê Thị Thanh Hường (cựu Điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) cho biết, bản thân bị viện kiểm sát đề nghị mức án quá nặng, từ 12 – 14 năm tù cho 2 tội danh, gồm nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Hường xin tòa xem xét lại khoản 10 triệu đồng Nguyễn Thị Mai Anh “hỗ trợ” mình. Bị cáo trình bày, kíp trực của mình có vi phạm khi để 3 bệnh nhân khác ra ngoài nên bị đề nghị kỷ luật. Biết việc này, Mai Anh “chủ động chuyển khoản, hỗ trợ bị cáo 10 triệu đồng” dù Mai Anh không liên quan đến việc Hường bị kỷ luật.

“Sau đó, kíp trực của bị cáo không bị kỷ luật và bị cáo đã trả lại tiền mặt 10 triệu đồng cho Mai Anh” – bị cáo Hường nêu.

Theo cáo trạng, bị cáo Hường nhiều lần nhận tổng số 89,5 triệu đồng của Mai Anh và một số bệnh nhân khác để tạo điều kiện cho Mai Anh trốn viện hay bỏ qua sai phạm của bệnh nhân.

Ngoài ra, Hường còn được Mai Anh tổ chức cho đi nghỉ dưỡng và chi trả toàn bộ chi phí tại ở Quy Nhơn (Bình Định cũ). Tổng số tiền Hường nhận hối lộ là hơn 91 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo này xin trình bày để “các điều dưỡng đang làm việc biết”. Cụ thể, quá trình công tác tại Viện pháp y tâm thần, Hường cùng đồng nghiệp thường bị bệnh nhân đe dọa.

Bị cáo Hường lấy ví dụ: “Có bệnh nhân tên Hoàng được người nhà đến thăm gặp nên bị cáo làm thủ tục cho gặp. Sau đó, người nhà bệnh nhân lại cầm dao đe dọa, ép phải mở cửa cho Hoàng ra ngoài”.

Một bị cáo khác cũng khai từng phải chịu áp lực khi bị “bà trùm” Mai Anh “cho người vào nhà bị cáo”. Cụ thể, điều dưỡng Nguyễn Đức Hinh khai, khi Mai Anh cho người vào nhà mình, bị cáo này có báo cáo lại với bị cáo Trần Văn Trường (khi đó là Viện trưởng) nhưng không được giải quyết nên “rất hoang mang”.