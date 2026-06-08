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Cảnh báo tình trạng học mẹo để thi bằng lái xe
P.V
08/06/2026 09:12
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ANTD.VN - Cục CSGT khuyến cáo học viên không nên học tủ, học mẹo để đối phó kỳ sát hạch lái xe.
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