Đau họng sau khi ăn mì tôm, bác sĩ phát hiện lưỡi lam trong thực quản

ANTD.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa lấy thành công lưỡi dao lam cắm xuyên hai thành thực quản bệnh nhân 45 tuổi.

Ê-kíp tiến hành lấy dị vật, đóng lỗ thủng cho bệnh nhân ngay trong đêm

Ngày 30/10, Bệnh viện Bạch Mai (cơ sở Ninh Bình) cho biết các bác sĩ vừa nội soi lấy thành công lưỡi dao lam cắm xuyên hai thành thực quản của người đàn ông 45 tuổi, trú tại Ninh Bình.

Trước đó, ngày 21/10, khi đang ăn mì tôm sáng, người đàn ông 45 tuổi, trú tại Ninh Bình, bỗng bị đau nhói họng. Ông đến một phòng khám tư gần nhà để khám, được phát hiện có dị vật tại đoạn 1/3 trên thực quản.

Ngay lập tức, ông được chuyển đến Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào chiều cùng ngày.

Thời điểm nhập viện, người bệnh tỉnh, đau họng, đau tức ngực, nói khó do đau, mạch nhanh.

Kết quả chụp X-quang ngực cho thấy tình trạng tràn khí lan tỏa trong trung thất và vùng nền cổ hai bên. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính xác định một lưỡi dao lam nằm trong lòng thực quản, ngang mức đốt sống ngực D2-D3. Thành thực quản xung quanh dày, phù nề, kèm tràn khí trung thất và khí tự do vùng nền cổ.

Hình ảnh lưỡi dao lam trên phim chụp cắt lớp vi tính

Các bác sĩ đánh giá, đây là những dấu hiệu điển hình của thủng thực quản - một tổn thương nguy hiểm có thể dẫn đến viêm trung thất, áp xe trung thất, sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Sau khi hội chẩn toàn viện, các bác sĩ nhận định chưa ghi nhận dấu hiệu tổn thương mạch máu trung thất, thống nhất phương án lấy dị vật qua nội soi dưới gây mê nội khí quản tại phòng mổ.

Ca can thiệp kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút. Ê-kíp phẫu thuật tiêu hóa thực hiện mở thông dạ dày và hỗng tràng để giải áp, bảo đảm dinh dưỡng trong thời gian tổn thương hồi phục.

Sau can thiệp, sức khỏe người bệnh dần ổn định, được chuyển đến Khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Theo các bác sĩ, thủng thực quản do dị vật sắc nhọn có thể dẫn đến viêm trung thất, áp xe trung thất, nhiễm khuẩn nặng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không ăn vội, hạn chế sử dụng điện thoại khi ăn. Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật sắc nhọn, tuyệt đối không cố nuốt cơm, bánh mì để đẩy dị vật xuống hoặc tự móc họng lấy dị vật. Nếu xuất hiện đau họng, đau ngực, khó nuốt hoặc khó thở sau ăn, cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra và xử trí.