Dấu hiệu của trào ngược dạ dày từ nhẹ đến biến chứng nguy hiểm: Nhận biết sớm và xử trí đúng cách

ANTD.VN -Bệnh trào ngược dạ dày thực quản thường không xuất hiện đột ngột mà tiến triển từng bước qua nhiều giai đoạn. Điều đáng lo ngại là các triệu chứng ở giai đoạn đầu thường dễ bị xem nhẹ, khiến nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện tổn thương thực quản. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên chủ động khám nội soi dạ dày khi có dấu hiệu nghi ngờ để được chẩn đoán và điều trị sớm.

Triệu chứng điển hình

Các biểu hiện thường gặp nhất của trào ngược dạ dày – thực quản bao gồm:

● Ợ nóng hoặc cảm giác nóng rát phía sau xương ức;

● Ợ chua, cảm giác dịch chua hoặc đắng trào lên miệng;

● Triệu chứng xuất hiện hoặc tăng lên sau khi ăn no, khi nằm hoặc cúi người;

● Đau hoặc khó chịu vùng thượng vị và sau xương ức.

Theo ThS. BSNT Phạm Văn Huy – Bác sĩ Trung tâm Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), khi xuất hiện các triệu chứng điển hình người bệnh nên chủ động đi thăm khám để điều chỉnh chế độ ăn uống, ngăn ngừa tình trạng kéo dài và giảm nguy cơ xuất hiện các biến chứng tại thực quản.

Biểu hiện ngoài thực quản

Trào ngược có thể liên quan đến một số biểu hiện ngoài đường tiêu hóa như:

● Ho kéo dài;

● Khàn tiếng;

● Thường xuyên hắng giọng;

● Cảm giác vướng hoặc có dị vật trong họng;

● Viêm họng tái diễn;

● Đau ngực không do tim.

Các triệu chứng này dễ nhầm với bệnh lý tai mũi họng hoặc hô hấp. Vì vậy, người bệnh cần được thăm khám để đánh giá chính xác nguyên nhân trào ngược dạ dày – thực quản.

Dấu hiệu báo động cần đi khám sớm

Người bệnh cần được thăm khám và đánh giá chuyên sâu khi có một trong các biểu hiện sau:

● Nuốt nghẹn hoặc nuốt đau;

● Sụt cân không chủ ý;

● Nôn kéo dài;

● Nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen;

● Thiếu máu không rõ nguyên nhân;

● Đau ngực dữ dội hoặc kéo dài;

● Triệu chứng dai dẳng hoặc không cải thiện sau điều trị phù hợp.

Theo ThS. BSNT Phạm Văn Huy, đây là những triệu chứng không nên trì hoãn thăm khám vì có thể chẩn đoán nhầm các bệnh lý cấp tính khác hoặc liên quan đến các biến chứng như loét thực quản, hẹp thực quản, Barrett thực quản hoặc thậm chí ung thư thực quản cần được điều trị sớm.

Người bệnh nên đi thăm khám khi các triệu chứng kéo dài

Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec: Quy trình khám và nội soi tiêu hóa theo tiêu chuẩn quốc tế

Để đánh giá chính xác mức độ tổn thương thực quản, xác định nguyên nhân gây bệnh cũng như phát hiện sớm các biến chứng tiềm ẩn, người bệnh cần được thăm khám nội soi dạ dày.

Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec sở hữu hệ thống nội soi tiêu hóa thế hệ mới của Olympus như EVIS X1 CV-1500 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ phân tích hình ảnh và nhận diện các tổn thương bất thường trên niêm mạc đường tiêu hóa. Đặc biệt, công nghệ nội soi dải tần hẹp NBI (Narrow Band Imaging) độ phân giải cao giúp quan sát rõ cấu trúc vi mạch và bề mặt niêm mạc, góp phần phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư và ung thư đường tiêu hóa ngay từ giai đoạn rất sớm.

Trong những trường hợp cần đánh giá chuyên sâu hơn, Trung tâm còn phối hợp đồng bộ các phương pháp sinh thiết, giải phẫu bệnh, xét nghiệm máu chuyên sâu và chẩn đoán hình ảnh nhằm nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và xây dựng chiến lược điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Hệ thống máy nội soi tiên tiến tại Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec

Trung tâm xây dựng quy trình khám nội soi dạ dày khoa học ngay từ khâu tiếp đón, người bệnh được hướng dẫn, phân luồng và tư vấn đầy đủ bởi đội ngũ nhân viên y tế. Sau khi được bác sĩ chuyên khoa thăm khám lâm sàng và chỉ định phù hợp, người bệnh sẽ thực hiện nội soi với hệ thống thiết bị hiện đại trong điều kiện đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, Trung tâm áp dụng phương pháp gây mê Target Controlled Infusion (TCI) – công nghệ kiểm soát nồng độ thuốc mê cá thể hóa giúp bác sĩ gây mê điều chỉnh thuốc chính xác theo từng thể trạng, giúp duy trì độ mê ổn định, hạn chế tối đa các tác dụng phụ như buồn nôn, chóng mặt hay mệt mỏi kéo dài sau thủ thuật.

Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec còn quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ tiêu hóa được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thực quản, dạ dày, đại trực tràng, gan mật tụy. Các bác sĩ trực tiếp thực hiện nội soi với thao tác nhẹ nhàng. Sau khi có kết quả, người bệnh được tư vấn chuyên sâu về tình trạng sức khỏe, nguy cơ biến chứng và hướng điều trị hoặc theo dõi phù hợp.

Để tìm hiểu và đặt lịch khám cùng chuyên gia tiêu hóa, vui lòng liên hệ:

● Địa chỉ: Đơn nguyên Nội soi - Tầng hầm Tòa B, Bệnh viện Đại học Phenikaa - Tổ 5, Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

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● Website: https://phenikaamec.com/