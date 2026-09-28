Đám cưới, đám tang văn minh: Hạn chế phô trương, xóa bỏ hủ tục

ANTD.VN - Văn bản hợp nhất số 5/2026/VBHN-TT-BVHTTDL quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên phạm vi cả nước nhấn mạnh, hạn chế mê tín, phô trương, lãng phí và các hủ tục.

Đám cưới tiết kiệm, không phô trương

Đối với việc cưới, theo quy định, đôi nam nữ muốn trở thành vợ chồng phải đăng ký kết hôn. Lễ cưới tại gia đình hoặc địa điểm tổ chức phải trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh; Phù hợp phong tục, truyền thống văn hóa, tôn giáo và hoàn cảnh của hai gia đình.

Các thủ tục chạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu được thực hiện theo phong tục nhưng không phô trương, rườm rà, nặng về lễ vật. Tiệc cưới cần phù hợp điều kiện gia đình, tránh lãng phí; Việc trang trí, trang phục và âm nhạc bảo đảm giản dị, lịch sự, lành mạnh. Âm thanh không vượt quá độ ồn cho phép và không mở nhạc trước 6h, sau 22h.

Đám cưới hạn chế những biểu hiện mê tín, phô trương và các tập tục không còn phù hợp. Ảnh: Chinhphu.vn



Thông tư khuyến khích sử dụng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự lễ cưới, tiệc cưới, hạn chế tổ chức tiệc cưới linh đình, có thể tổ chức tiệc trà, tiệc ngọt và không sử dụng thuốc lá trong đám cưới.

Cô dâu, chú rể và gia đình cũng được khuyến khích đặt hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử - văn hóa; trồng cây lưu niệm và sử dụng trang phục truyền thống, qua đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa trong đời sống hiện đại.

Những quy định trên hướng tới việc tổ chức cưới, tang theo tinh thần trang trọng, văn minh, tiết kiệm, tôn trọng phong tục nhưng đồng thời hạn chế những biểu hiện mê tín, phô trương và các tập tục không còn phù hợp.

Cờ tang chỉ treo tại nơi tổ chức lễ tang

Theo quy định, việc tang phải tuân thủ pháp luật về hộ tịch, bảo vệ môi trường, y tế và các quy định liên quan. Lễ tang do gia đình quyết định tổ chức tại nhà hoặc địa điểm phù hợp, bảo đảm chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp phong tục, truyền thống và hoàn cảnh gia đình.

Trường hợp người qua đời không có gia đình hoặc thân nhân đứng ra tổ chức, UBND cấp xã phối hợp các đoàn thể tổ chức khâm liệm, mai táng chu đáo theo phong tục truyền thống. Chính quyền địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện tổ chức lễ tang, đồng thời vận động người dân xóa bỏ hủ tục, mê tín dị đoan.

Việc mặc tang phục và treo cờ tang thực hiện theo truyền thống địa phương, dân tộc, tôn giáo; Cờ tang chỉ được treo tại địa điểm tổ chức lễ tang.

Âm thanh trong tang lễ phải bảo đảm không vượt quá độ ồn cho phép. Không cử nhạc tang trước 6h và sau 22h. Với người qua đời theo tôn giáo hoặc là đồng bào dân tộc thiểu số, có thể sử dụng nhạc tang phù hợp với tôn giáo, dân tộc đó.

Đáng chú ý, quy định cấm rải tiền Việt Nam và tiền nước ngoài trên đường đưa tang; nghiêm cấm lợi dụng việc tang để hành nghề mê tín dị đoan hoặc cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân.

Việc chôn cất phải thực hiện trong nghĩa trang; Trường hợp địa phương chưa có nghĩa trang thì thực hiện phù hợp quy hoạch quỹ đất. Thông tư khuyến khích hỏa táng, điện táng; không rắc vàng mã trên đường đưa tang và từng bước xóa bỏ các hủ tục như yểm bùa, trừ tà, lăn đường, khóc mướn cùng những nghi thức rườm rà khác.

Các nghi thức cúng 3 ngày, 7 ngày, 40 ngày, 100 ngày, giỗ đầu, giỗ hết và cải táng được khuyến khích tổ chức trong ngày, trong phạm vi gia đình, dòng họ.