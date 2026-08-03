Ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Được tích hợp trên ứng dụng iHanoi, mini app "An toàn điện và PCCC" đang phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân tự đánh giá nguy cơ mất an toàn về điện, nhận cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Việc ứng dụng nền tảng số không chỉ nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ của người dân mà còn góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác quản lý, xây dựng địa bàn an toàn về phòng cháy, chữa cháy.