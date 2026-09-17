Công an phường Hà Đông mở đợt cao điểm "30 ngày, đêm" tích hợp an sinh xã hội trên VNeID

ANTD.VN - Không để người dân phải chờ đợi và gặp khó khăn trong tiếp cận chính sách, không để trường hợp đủ điều kiện nào bị bỏ lại phía sau. Đó là tinh thần hành động của Công an phường Hà Đông trong đợt cao điểm “30 ngày, đêm” tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký và tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

UBND phường Hà Đông vừa tổ chức phát động đợt cao điểm từ ngày 16/9 đến hết ngày 15/10/2026, với mục tiêu hoàn thành 100% công dân đủ điều kiện tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Phường Hà Đông phát động đợt cao điểm “30 ngày, đêm” tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân cài đặt, đăng ký và tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Công an phường Hà Đông xác định phải phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức triển khai nhiệm vụ đến từng địa bàn, từng nhóm đối tượng

Trước yêu cầu đó, CAP Hà Đông xác định phải phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức triển khai nhiệm vụ đến từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Ban Chỉ huy CAP Hà Đông yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm”; lấy số trường hợp tích hợp thành công, được cập nhật và đối soát hằng ngày làm kết quả đánh giá thực chất, không chạy theo số lượt tuyên truyền hình thức.



Phát động đợt cao điểm, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Chung, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Hà Đông yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm”

Đợt cao điểm “30 ngày, đêm” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Công an phường Hà Đông tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan thường trực

Theo đó, CAP Hà Đông chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, Tổ chuyển đổi số cộng đồng, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp, ngân hàng và các lực lượng liên quan, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn tại cơ sở; kết hợp điểm hỗ trợ cố định với tổ lưu động, tăng cường hoạt động ngoài giờ hành chính, buổi tối và ngày nghỉ.

Tập trung hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, hộ khó khăn, người ít sử dụng công nghệ và những trường hợp còn vướng mắc, bảo đảm mỗi người dân đủ điều kiện đều được tiếp cận, hướng dẫn và hỗ trợ đến khi hoàn thành.

Đây là giải pháp thiết thực góp phần bảo đảm quyền lợi, tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội; từng bước giảm thủ tục, hạn chế việc đi lại, chờ đợi, tăng tính công khai, minh bạch, an toàn trong quá trình thực hiện.

Với lực lượng Công an phường Hà Đông, mỗi trường hợp được hướng dẫn thành công không chỉ là một kết quả nhiệm vụ, mà còn là một lần cụ thể hóa tinh thần “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”

Thông qua tài khoản đã tích hợp, người dân có điều kiện tiếp cận các khoản hỗ trợ, trợ cấp, chính sách an sinh xã hội theo hướng thuận tiện, nhanh chóng và an toàn hơn; góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả quản lý, chi trả chính sách và xây dựng chính quyền số phục vụ Nhân dân.

Với lực lượng CAP Hà Đông, mỗi trường hợp được hướng dẫn thành công không chỉ là một kết quả nhiệm vụ, mà còn là một lần cụ thể hóa tinh thần “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”; lấy sự thuận tiện, quyền lợi chính đáng và mức độ hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Các chiến sĩ lấy sự thuận tiện, quyền lợi chính đáng và mức độ hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác

Đợt cao điểm “30 ngày, đêm” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. CAP Hà Đông tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan thường trực, bám sát địa bàn, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân.

Từ ngày 16/9 đến hết ngày 15/10/2026, mỗi ngày là một ngày hành động; mỗi địa bàn là một địa bàn trách nhiệm; mỗi trường hợp đủ điều kiện là một trường hợp phải được quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ.

Quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu không chỉ nằm ở con số, mà phải được thể hiện bằng kết quả thực chất, bằng sự thuận tiện của người dân và bằng hiệu quả phục vụ của chính quyền cơ sở.