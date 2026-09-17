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Công an Hà Nội hỗ trợ nhân dân ứng phó tình trạng ngập úng

Công Toàn

ANTD.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập úng tại một số khu vực, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của người dân. Trước tình hình trên, ngày 17-9-2026, Đội CC&CNCH Khu vực số 36, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến xóm 10, thôn Vân Đình và thôn Ngọ Xá, xã Vân Đình để hỗ trợ nhân dân ứng phó với tình trạng ngập úng, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

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