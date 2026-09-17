Công an, quân đội lội ruộng gặt lúa chạy lũ giúp dân

ANTD.VN - Những ngày từ 12 đến 15/9, mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều diện tích lúa chín sắp thu hoạch của người dân bị đổ rạp xuống ruộng.

Những cánh đồng lúa chín đã cận kề ngày thu hoạch trên địa bàn xã Kỳ Anh đổ rạp xuống ruộng, ngâm trong nước lũ. Theo thống kê của UBND xã Kỳ Anh, riêng tại các thôn Kỳ Phú và Kỳ Long có gần 50 ha lúa bị đổ, ngập nước.

Đứng trước nguy cơ lúa chín bị hỏng do ngâm nước lâu, chính quyền xã Kỳ Anh đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân nhanh chóng thu hoạch lúa.

Không còn khoảng cách giữa màu áo xanh của người lính, màu áo của lực lượng Công an, quân đội hay những bộ quần áo lao động của bà con nông dân. Trên cánh đồng sau mưa, tất cả cùng chung một việc: giúp dân thu hoạch lúa, giảm bớt thiệt hại, giữ lại thành quả sau bao ngày vất vả.

Hình ảnh cán bộ lội ruộng gặt lúa chạy lũ giúp dân: