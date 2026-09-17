Đội nắng, dầm mưa để gìn giữ cung đường bình yên

ANTD.VN - Bất kể nắng nóng hay mưa dầm, trên những cung đường thuộc địa bàn phụ trách, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8, Phòng Cảnh sát giao thông (CATP Hà Nội) vẫn bám tuyến, bám địa bàn, kịp thời điều tiết, phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. Từ những nút giao đường sắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đến các tuyến đường bộ đông phương tiện, mỗi ca trực là một hành trình thầm lặng, góp phần giữ bình yên trên từng cung đường.