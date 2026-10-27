Chuyển cơ quan điều tra 81 vụ việc vi phạm về hàng hóa

ANTD.VN - Trong 10 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 4.791 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 81 vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước 78,67 tỷ đồng, đạt 109,2% chỉ tiêu phấn đấu năm 2026.

Đội QLTT số 13- Chi cục QLTT TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện số lượng lớn hàng hóa mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 10/2026, tính từ ngày 16/9 đến ngày 15/10/2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 534 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 12 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trong kỳ đạt 6,6 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt vi phạm hành chính, tiền buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và các khoản thu từ xử lý hàng hóa tịch thu theo quy định.

Lũy kế từ ngày 16/12/2025 đến ngày 15/10/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 4.791 vụ việc, chuyển cơ quan điều tra 81 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 78,67 tỷ đồng, bằng 109,2% chỉ tiêu phấn đấu năm 2026.

Những kết quả trên là cơ sở quan trọng để lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chú trọng trong thời gian qua là đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thực hiện cao điểm theo Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 15/10/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, xử lý 229 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ có dấu hiệu hình sự. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 2,26 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy là 1,38 tỷ đồng.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý trực tiếp, Chi cục đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, rà soát kho hàng, bến bãi, điểm tập kết và địa điểm kinh doanh hàng hóa. Công tác chống buôn lậu thuốc lá, kiểm tra việc niêm yết giá, kiểm soát hàng giả và hàng kém chất lượng tại các trung tâm du lịch, chợ đêm, khu lễ hội cũng được quan tâm triển khai.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ không chỉ góp phần ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm tính hợp pháp lưu thông trên thị trường mà còn hướng tới bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa lưu thông trên địa bàn.

Cùng với đấu tranh chống hàng giả, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp liên quan đến sức khỏe người dân.

Trong giai đoạn từ ngày 13/9 đến ngày 15/10/2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, xử lý 62 vụ việc liên quan đến các điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, chuyển cơ quan điều tra 6 vụ có dấu hiệu hình sự. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1,06 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm đạt 3,4 tỷ đồng.

Đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026, thực hiện Kế hoạch số 27/KH-QLTT, từ ngày 10/8 đến ngày 5/10/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, xử lý 182 vụ việc, xử phạt hành chính 1,5 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm là 1,4 tỷ đồng.

Bước vào những tháng cuối năm 2026, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân dự kiến gia tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, kiểm tra và kiểm soát thị trường. Trước tình hình đó, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các kế hoạch công tác, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm về chất lượng hàng hóa, kinh doanh có điều kiện.

Trong đó, lực lượng sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử và trên môi trường internet; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), chủ động phát hiện các dấu hiệu bất thường về nguồn cung, giá bán và nguy cơ gián đoạn thị trường.

Công tác rà soát, giám sát các khu vực kinh doanh tự phát, các điểm “chợ cóc” đã được giải tỏa nhưng có dấu hiệu tái phát cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm, kinh doanh trở lại trái quy định.

Đáng chú ý, Chi cục dự kiến triển khai đợt cao điểm tháng 11/2026 về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời xây dựng kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm trong những tháng cuối năm, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân.

Bên cạnh đó, việc tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm tiếp tục được chú trọng, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.