Chứng khoán Thành Công thay toàn bộ Hội đồng quản trị

ANTD.VN - Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Khánh Linh cùng 4 Thành viên HĐQT khác đều từ nhiệm vì lý do cá nhân. Năm cá nhân khác được đề cử thay thế cho HĐQT cũ.

Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC, mã chứng khoán: TCI) vừa công bố việc nhận được đơn xin từ nhiệm của 3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), trong đó có Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Linh.

Theo đó, ngày 18/6, ông Nguyễn Khánh Linh đã gửi đơn xin từ nhiệm khỏi tư cách thành viên HĐQT Chứng khoán Thành Công với lý do cá nhân.

Ông Linh đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp công ty từ tháng 7/5/2019 và hiện không sở hữu cổ phiếu TCI.

Ngoài ra, ông Linh còn đang là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM...

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Quốc Việt và ông Nguyễn Đông Hải, đều đang giữ chức Phó chủ tịch HĐQT, cũng nộp đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT cũng với lý do cá nhân.

Như vậy, tính đến nay, Chứng khoán Thành Công đã ghi nhận 5 thành viên HĐQT đều gửi đơn xin rút khỏi HĐQT, bao gồm ông Nguyễn Khánh Linh, ông Nguyễn Quốc Việt, ông Nguyễn Đông Hải, ông Trần Bảo Toàn và ông Đinh Trần Lạc Thiện.

Theo kế hoạch, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Ban lãnh đạo Chứng khoán Thành Công dự kiến trình cổ đông phương án bầu mới 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Trong danh sách ứng viên được công bố, hiện có 4 nhân sự được đề cử bởi Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, gồm: bà Vũ Thị Như Mai và ông Phạm Trần Hoàn, bà Phạm Quỳnh Lan, ông Rainer Frey.

Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital hiện đang nắm giữ hơn 63,3 triệu cổ phần, tương đương 54,79% vốn tại Chứng khoán Thành Công.

Ngoài ra, 1 đề cử khác là ông Nguyễn Xuân Cường, đến từ nhóm cổ đông là Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean, ông Mạc Quốc Phong và bà Phạm Thị Hồng (nắm giữ tổng số hơn 14,2 triệu cổ phần, tương đương 10,78% vốn Chứng khoán Thành Công).

Ngoài nội dung nhân sự, HĐQT Chứng khoán Thành Công cũng trình cổ đông kế hoạch tăng vốn từ 1.156 tỷ đồng lên 1.734 tỷ đồng. Năm nay, công ty đề ra mục tiêu doanh thu gần 233 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 14 tỷ đồng, tăng gần 17% so với thực hiện năm 2025. Công ty tiếp tục không thực hiện chi trả cổ tức.

Hai công ty chứng khoán bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạt đối Chứng khoán Dầu khí và Chứng khoán Bảo Việt do đã có vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, tại Quyết định số 320/QĐ-XPHC ngày 18/6/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (mã chứng khoán: BVS, sàn HNX) 125 triệu đồng.

Nguyên nhân là do Chứng khoán Bảo Việt đã có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Hành vi vi phạm xảy ra tại các ngày 1 và 2 tháng 7/2024.

Còn tại Quyết định số 321/QĐ-XPHC ban hành cùng ngày, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (mã chứng khoán: PSI, sàn HNX) cũng bị Thanh tra UBCKNN xử phạt 125 triệu đồng với hành vi vi phạm tương tự. Thời gian vi phạm là tại ngày 15/7/2024.