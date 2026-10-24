Chủ động tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn cháy rừng

ANTD.VN - Trước nguy cơ cháy rừng tiềm ẩn trong điều kiện thời tiết hanh khô, Công an xã Trung Giã, thành phố Hà Nội chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng.

Công an xã Trung Giã tuyên truyền PCCC rừng

Qua đó khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trước tình hình đó, Công an xã Trung Giã khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt lửa, đốt rác, đốt thực bì tùy tiện trong rừng và khu vực gần rừng; không vứt tàn thuốc lá, diêm, bật lửa tại nơi dễ bắt cháy. Khi xử lý thực bì, phụ phẩm nông nghiệp hoặc thực hiện các hoạt động có sử dụng lửa gần rừng, người dân phải tuân thủ quy định về PCCC và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Cùng với đó, mỗi hộ gia đình cần chủ động kiểm tra, phát hiện các nguy cơ gây cháy; phối hợp vệ sinh, thu dọn vật liệu dễ cháy tại khu vực được phép, tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người thân và cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ rừng.

Khi phát hiện khói, lửa hoặc dấu hiệu cháy tại khu vực rừng, ven rừng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương, Công an xã Trung Giã hoặc lực lượng chức năng để tổ chức kiểm tra, xử lý. Khi báo tin, cần cung cấp rõ vị trí, hướng cháy và tình hình thực tế nếu có thể xác định an toàn.

Người dân không tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm, không tổ chức chữa cháy vượt quá khả năng của bản thân, nhất là khi có gió lớn, khói dày hoặc nguy cơ lửa lan nhanh. Số điện thoại báo cháy, cứu nạn, cứu hộ: 114.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị các thôn, cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân không chủ quan, lơ là trong công tác bảo đảm an toàn PCCC; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, thông báo các nguy cơ cháy và phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ rừng. Các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực, mỗi gia đình là một điểm tựa trong công tác bảo vệ rừng. Chủ động phòng ngừa cháy rừng từ sớm, từ xa chính là góp phần bảo vệ môi trường sống, tài sản và sự bình yên của Nhân dân.