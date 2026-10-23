Chủ động chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Thực hiện các quy định của pháp luật về căn cước và định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, Công an phường Hai Bà Trưng vinh dự được lựa chọn là đơn vị đầu tiên tại Hà Nội và là một trong 34 đơn vị trên toàn quốc triển khai lắp đặt thiết bị thu nhận giọng nói, đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản lý dân cư và xác minh danh tính công dân.

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, việc xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của Nhân dân.

Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội vinh dự được lựa chọn là đơn vị đầu tiên tại Hà Nội và là một trong 34 đơn vị trên toàn quốc triển khai lắp đặt thiết bị thu nhận giọng nói.

Theo quy định tại Điều 15 Luật Căn cước năm 2023, thông tin sinh trắc học được thu thập trong Cơ sở dữ liệu căn cước bao gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN và giọng nói. Việc bổ sung thông tin sinh trắc học về giọng nói góp phần đa dạng hóa phương thức xác minh danh tính, hỗ trợ nâng cao độ chính xác trong quá trình đối chiếu thông tin, phát hiện và phòng ngừa các hành vi giả mạo danh tính.

Đặc biệt, theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 117/2026/TT-BCA, việc kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin sinh trắc học phải bảo đảm đúng mục đích, phạm vi, thẩm quyền và các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Việc thu nhận giọng nói là một trong những giải pháp góp phần hiện đại hóa công tác quản lý căn cước, hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, đối chiếu thông tin khi cần thiết theo quy định. Trong một số trường hợp, dữ liệu giọng nói có thể được kết hợp với các thông tin sinh trắc học và biện pháp xác minh khác để hỗ trợ nhận diện, phòng ngừa hành vi giả mạo danh tính.

Công an phường Hai Bà Trưng xác định việc triển khai thu nhận giọng nói không chỉ là nhiệm vụ ứng dụng công nghệ mới mà còn là trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ Nhân dân

Bên cạnh đó, dữ liệu giọng nói còn mở ra tiềm năng ứng dụng trong các dịch vụ số, góp phần nâng cao tính thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Theo quy định, việc thu nhận giọng nói của công dân được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Đối với các trường hợp khác, việc thu thập thông tin phải tuân thủ đúng căn cứ, trình tự và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cùng với những lợi ích thiết thực, công tác bảo vệ thông tin sinh trắc học luôn được đặt lên hàng đầu. Việc thu thập, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu phải bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Công an phường Hai Bà Trưng xác định việc triển khai thu nhận giọng nói không chỉ là nhiệm vụ ứng dụng công nghệ mới mà còn là trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ Nhân dân. Mọi quy trình thực hiện đều hướng tới sự công khai, minh bạch, thuận tiện, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn thông tin và quyền riêng tư của công dân.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và đổi mới, Công an phường Hai Bà Trưng đã bố trí địa điểm, trang thiết bị phục vụ công tác thu nhận giọng nói, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thiết bị hoạt động hiệu quả, đúng quy định.

Thông qua việc triển khai mô hình mới, Công an phường tiếp tục khẳng định quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng công tác căn cước, góp phần xây dựng nền hành chính chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia.

Trong thời gian tới, Công an phường Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thu nhận giọng nói, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về thu thập, quản lý, khai thác và bảo vệ dữ liệu cá nhân.