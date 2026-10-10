Chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm an ninh trật tự tại phường Phú Lương

ANTD.VN - Ngày 9-10, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Đảng ủy phường từ Phòng Văn hóa - Xã hội sang Công an phường.

Việc chuyển giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 từ Phòng Văn hóa - Xã hội sang lực lượng Công an phường nhằm gắn kết chặt chẽ tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo với dữ liệu dân cư và Đề án 06. Đây là bước đi chiến lược, tăng cường tính thống nhất, đồng bộ giữa phát triển kinh tế - xã hội với công tác quản lý địa bàn và bảo đảm an ninh trật tự.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo 57 phường, các đồng chí Đảng ủy – Ban chỉ huy CAP Phú Lương, đại diện các Phòng, ban đơn vị thuộc phường Phú Lương

Định hướng chỉ đạo từ lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Mạnh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lương nhấn mạnh: Việc chuyển giao nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo 57 là bước ngoặt mang tính chiến lược nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của cấp trên. Nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn "khai mở đường đi" và nay chuyển sang giai đoạn "đi đến đích", đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thấm sâu vào đời sống nhân dân.

Đồng chí Lương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lương phát biểu tại Hội nghị

Trước yêu cầu mới về quản lý địa bàn và giữ gìn an ninh trật tự, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu thực hiện bàn giao ngay để công tác điều hành không bị gián đoạn.

Theo đó, Công an phường Phú Lương (Đơn vị tiếp nhận) cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; phát huy vai trò đầu mối tham mưu, điều phối, nắm chắc tình hình và kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ các "điểm nghẽn". Khẩn trương tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu, danh sách và nhiệm vụ đang triển khai từ Phòng Văn hóa - Xã hội. Tham mưu cho UBND phường rà soát, sửa đổi quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phù hợp với mô hình mới do Công an làm thường trực.

Rà soát, phân loại các nhiệm vụ chậm, quá hạn hoặc có nguy cơ không hoàn thành để báo cáo tháo gỡ; tuyệt đối không để công việc bị ngắt quãng.

Chủ động dự báo tình hình, đổi mới phương thức hoạt động bám sát địa bàn theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm", một việc chỉ do một đầu mối chịu trách nhiệm, cắt giảm tối đa các khâu trung gian, thủ tục và báo cáo không cần thiết.

Đối với Bộ phận Văn hóa - Xã hội (Đơn vị bàn giao) cần phối hợp chặt chẽ với Công an phường để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và bàn giao khoa học, đầy đủ toàn bộ dữ liệu liên quan. Tiếp tục phát huy vai trò thành viên chủ chốt, tập trung mạnh mẽ vào mảng tuyên truyền, vận động quần chúng và phối hợp với các phòng, ban ngành hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

"Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ không phải là việc của riêng lực lượng Công an, mà là mệnh lệnh hành động của toàn hệ thống chính trị phường. Việc chuyển giao này không làm giảm đi vai trò của các đơn vị khác mà đòi hỏi sự đồng lòng, quyết liệt hơn nữa để tạo ra những bước đột phá mới." — Đồng chí Lương Mạnh Sơn nhấn mạnh.

Cam kết hành động từ Lực lượng Công an phường

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thiếu tá Nguyễn Duy Tuấn – Phó Trưởng Công an phường Phú Lương khẳng định: Việc chuyển giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Đảng ủy phường về Công an phường là chủ trương lớn, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa chuyển đổi số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Duy Tuấn – Phó Trưởng Công an phường Phú Lương phát biểu tại Hội nghị

Về lộ trình triển khai trong thời gian tới, Thiếu tá Nguyễn Duy Tuấn cho biết Công an phường sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm cụ thể như: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành quy chế làm việc, kế hoạch hành động, thành lập Tổ giúp việc và Tổ công tác của Ban Chỉ đạo; Đánh giá tổng thể tiến độ các nhiệm vụ; rà soát và đề xuất giải pháp tháo gỡ dứt điểm các công việc tồn đọng, các nội dung đến hạn, quyết tâm xử lý triệt để các khâu nghẽn về chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Đặc biệt, Công an phường Phú Lương sẽ thực hiện phương châm "6 rõ": "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền".

Nghi thức ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ giữa đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội và Công an phường Phú Lương

Việc chuyển giao nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo 57 đánh dấu một khởi đầu mới đầy quyết tâm của phường Phú Lương. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cùng sự đồng lòng của toàn dân, công cuộc chuyển đổi số và cải cách hành chính tại địa phương hứa hẹn sẽ đạt được những đột phá mới, mang lại giá trị thiết thực và lâu dài cho cộng đồng

Đại diện Công an phường Phú Lương cũng nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết 57 không phải nhiệm vụ riêng lẻ của Công an mà là công trình chiến lược chung của cả hệ thống chính trị. Sự phối hợp đồng bộ, chủ động hỗ trợ và đồng hành từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức cũng như toàn thể Nhân dân trên địa bàn có ý nghĩa quyết định để công cuộc chuyển đổi số đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Sự kiện kết thúc bằng nghi thức ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu cột mốc quan trọng trong công tác tổ chức, điều hành và chỉ đạo chuyển đổi số tại địa phương.