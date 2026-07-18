Bầu trời nước Mỹ chìm trong khói mù độc hại do cháy rừng diện rộng

ANTD.VN - Ngày 17-7 (giờ địa phương), hàng triệu người dân tại các bang vùng Great Lakes, Đông Bắc và Trung Đại Tây Dương của Mỹ lại phải trải qua một ngày tồi tệ do không khí ô nhiễm nghiêm trọng từ các đám cháy rừng chưa được kiểm soát.

Điện Capitol, Tượng đài Washington và Nhà tưởng niệm Lincoln chìm trong khói mù

Khói độc dày đặc bao phủ Thủ đô Washington trong một lớp sương mù và khiến nhiều sự kiện thể thao lớn phải hoãn lại. Cảnh báo về điều kiện thời tiết nguy hiểm dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài hết ngày 18-7 trên một vùng rộng lớn của nước Mỹ.

Tại Thủ đô Washington, khói rừng dày đặc khiến Điện Capitol, Tượng đài Washington và Nhà tưởng niệm Lincoln chìm trong lớp sương mù màu cam suốt cả ngày. Bầu trời New York và Manhattan cũng bị che khuất một phần bởi lớp khói vàng đục.

Theo trang web giám sát chất lượng không khí IQAir, các cộng đồng tại Minnesota, Illinois và Michigan, bao gồm cả thành phố Detroit, tiếp tục ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí thuộc hàng tồi tệ nhất thế giới.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ chìm trong khói mù từ các vụ cháy rừng ngày 17-7-2026

Trận đấu bóng chày Major League giữa Cleveland Guardians và Pittsburgh Pirates tại Ohio đã buộc phải hoãn lại. Giải đua xe Soap Box Derby thường niên tại Akron cũng phải hủy các sự kiện.

Giới chức y tế Mỹ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già, trẻ em và những người có bệnh lý nền về tim hoặc phổi, cần hạn chế hoặc tránh ra ngoài trời. Việc tiếp xúc lâu dài với khói bụi mịn có thể dẫn đến các bệnh mãn tính nguy hiểm về hô hấp, tim mạch, thần kinh và tăng nguy cơ tử vong sớm.

Để ứng phó, chính quyền các bang Đông Bắc đã phát khẩu trang K95 miễn phí và mở cửa các tòa nhà công cộng cho người dân tạm trú.

Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang hoặc hạn chế ra ngoài

Nguồn gốc của tình trạng khói mù này bắt nguồn từ hàng trăm đám cháy rừng lớn đang bùng phát phần lớn ngoài tầm kiểm soát tại khu vực Ontario, Canada cũng như vùng hoang dã Boundary Waters tại bang Minnesota, Mỹ.

Riêng tại phía bắc Ontario, khoảng 190 đám cháy đang hoành hành, thiêu rụi hoàn toàn khu vực sống cộng đồng bản địa Namaygoosisagagun và buộc 10 cộng đồng khác phải di tản khẩn cấp.

Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải tuyên bố trên mạng xã hội chỉ trích chính phủ Canada yếu kém trong công tác quản lý rừng, đồng thời đe dọa sẽ áp đặt thêm các biện pháp thuế quan đối với quốc gia láng giềng này.

Đáp lại phản ứng của Washington, Thủ hiến bang Ontario, ông Doug Ford, nhắc nhở rằng Canada luôn sẵn sàng giúp đỡ Mỹ trong các trận cháy rừng trước đây.

"Nếu có một vài chính trị gia ngoài kia đang không ngừng cằn nhằn, thì thay vì phàn nàn, điều các bạn nên làm là hỗ trợ, giúp đỡ. Bởi vì chúng tôi cũng từng làm điều tương tự cho những người bạn Mỹ của mình khi họ gặp khó khăn. Đó mới là cách các quốc gia ứng xử với nhau" - ông Doug Ford nói.