Khẩn trương tìm lại tài sản cho người dân

ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hồng Hà, Hà Nội đã khẩn trương xác minh, tìm lại chiếc xe máy bị mất cho một người dân. Việc làm thiết thực, ý nghĩa không chỉ giúp người dân tìm lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

CAP Hồng Hà trao trả tài sản cho chị Bích

Ngày 4-8-2026, chị Nguyễn Thị Bích, sinh năm 1982, trú tại Phú Trì, tỉnh Hưng Yên, đến khu vực 181 đường Trần Phú, Hà Nội. Tại đây, chị để chiếc xe máy Honda Wave, biển kiểm soát 17B9-295.27. Trong khoảng thời gian từ 12h đến 14h cùng ngày, khi quay lại, chị Bích phát hiện chiếc xe không còn ở vị trí đã để.

Chiếc xe bị mất khiến gia đình chị không khỏi lo lắng, bởi đây không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là phương tiện phục vụ việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hồng Hà đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành xác minh, truy tìm chiếc xe.

Không để người dân phải chờ đợi, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hồng Hà chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát thông tin liên quan đến phương tiện. Với tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và tận tụy, đến ngày 6-8, lực lượng Công an đã xác minh được nơi chiếc xe đang ở tại khu vực số 18 ngõ 574 đường Âu Cơ, phường Hồng Hà, Hà Nội.

Sau khi xác định được tài sản, Công an phường Hồng Hà tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để thu hồi, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người bị mất tài sản.

Đến ngày 14-9, khi nhận được thông tin từ Công an phường Hồng Hà về việc trao trả chiếc xe cho gia đình, chị Nguyễn Thị Bích không giấu được niềm vui. Sau một thời gian lo lắng, tài sản đã được tìm lại, trở về với gia đình.

Điều khiến chị Bích và gia đình ghi nhận, trân trọng không chỉ là việc chiếc xe được tìm thấy, mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường trong suốt quá trình giải quyết vụ việc. Từ khi tiếp nhận thông tin đến lúc xác minh, tìm lại phương tiện, lực lượng Công an đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm, đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Trong thực tế công tác tại cơ sở, những vụ việc người dân cần lực lượng Công an hỗ trợ đôi khi bắt đầu từ những câu chuyện rất đời thường. Một tài sản bị thất lạc, một giấy tờ bị mất hay những vấn đề phát sinh trong cuộc sống hằng ngày đều có thể trở thành nỗi lo của người dân. Bởi vậy, sự có mặt kịp thời, tinh thần tận tụy và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an ở cơ sở có ý nghĩa rất lớn.

Việc tìm lại chiếc xe máy cho chị Bích là một câu chuyện nhỏ, nhưng qua đó cho thấy rõ hơn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong cuộc sống thường ngày: không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, mà còn gần gũi, lắng nghe và tận tình hỗ trợ nhân dân khi gặp khó khăn.

Những việc làm cụ thể, bình dị ấy chính là cách thiết thực để xây dựng niềm tin, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ, sự hài lòng và niềm vui của người dân sau khi được hỗ trợ cũng là động lực để tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Bích, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hồng Hà tận tụy với công việc, trách nhiệm với nhân dân tiếp tục được lan tỏa. Những hành động đẹp xuất phát từ công việc hằng ngày, dù giản dị, nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Chị Nguyễn Thị Bích cho biết, gia đình rất trân trọng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hồng Hà và mong muốn câu chuyện đẹp này được lan tỏa, để thêm nhiều người dân hiểu, tin tưởng và đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên.