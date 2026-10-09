Trao trả tài sản đánh rơi cho người dân

ANTD.VN - Sau khi nhặt được chiếc ví da có nhiều giấy tờ tùy thân và tài sản bên trong, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đại Thanh, Hà Nội đã khẩn trương xác minh, liên hệ chủ sở hữu để trao trả nguyên vẹn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an tận tụy, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

Công an xã Đại Thanh trao trả tài sản cho người đánh rơi

Khoảng 15h ngày 7-10-2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, cán bộ, chiến sĩ Công an xã phát hiện một chiếc ví da màu đen do người dân đánh rơi.

Kiểm tra bên trong, lực lượng Công an phát hiện có thẻ ngân hàng, thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe và đăng ký xe mang tên Đ.V.H. Xác định đây là tài sản của người dân bị thất lạc, Công an xã Đại Thanh nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin, tìm cách liên hệ với chủ sở hữu để trao trả.

Bằng các biện pháp xác minh, đến ngày 8-10, Công an xã đã liên hệ được với anh Đoàn Văn Hà (sinh năm 2005, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình), đồng thời hướng dẫn anh đến trụ sở đơn vị làm thủ tục nhận lại tài sản.

Sáng cùng ngày, anh Hà có mặt tại trụ sở Công an xã Đại Thanh để nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ, tài sản bên trong. Kiểm tra và xác nhận tài sản được trao trả đầy đủ, nguyên vẹn, anh Hà không giấu được niềm vui, xúc động, gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng xác minh để anh tìm lại tài sản bị đánh rơi.

Với nhiều người, một chiếc ví có thể không phải tài sản quá lớn, nhưng những giấy tờ tùy thân bên trong lại gắn liền với các giao dịch, công việc và sinh hoạt hằng ngày. Việc tìm lại được tài sản trong thời gian ngắn giúp người dân tránh những phiền toái khi phải làm lại giấy tờ, đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở đối với những việc tưởng chừng nhỏ bé trong cuộc sống.

Việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đại Thanh tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Từ khâu tiếp nhận, xác minh thông tin đến liên hệ và trao trả tài sản, tất cả đều được thực hiện khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm, đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Đây cũng là một trong những việc làm cụ thể góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, hiểu dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, sự chủ động hỗ trợ người dân giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống hằng ngày chính là cách thiết thực để củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.