Kiểm tra đột xuất, siết chặt an ninh, an toàn trường học

ANTD.VN - Chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong môi trường học đường, Công an xã Nội Bài, Hà Nội đã phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phan Chu Trinh tổ chức kiểm tra đột xuất tại các lớp học.

Kiểm tra đột xuất không chỉ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm mà còn góp phần nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của mỗi học sinh

Chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ lớp học

Thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện. Trước những nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên, việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và các cơ sở giáo dục có ý nghĩa thiết thực.

Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Nội Bài đã phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phan Chu Trinh tổ chức kiểm tra đột xuất tại các lớp học. Hoạt động được triển khai nhằm rà soát việc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, đồng thời chủ động phát hiện những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong môi trường giáo dục.

Tại buổi kiểm tra, lực lượng Công an phối hợp với nhà trường tiến hành kiểm tra, rà soát việc chấp hành nội quy của học sinh, sinh viên; chú trọng phòng ngừa tình trạng tàng trữ, sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, các chất cấm và vật dụng nguy hiểm. Đây đều là những vấn đề cần được quan tâm, kiểm soát nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm, gây mất an ninh, trật tự trong trường học.

Việc kiểm tra đột xuất không chỉ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm mà còn góp phần nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của mỗi học sinh, sinh viên trong việc tuân thủ nội quy, quy định. Qua đó, giúp các em nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với việc giữ gìn môi trường học đường an toàn, văn minh.

Kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, giáo dục

Song song với hoạt động kiểm tra, lực lượng Công an xã Nội Bài cũng chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Các em được định hướng nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất kích thích và các tệ nạn xã hội; không tàng trữ, sử dụng những vật dụng có nguy cơ gây mất an toàn trong trường học.

Việc kiểm tra góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, văn minh, an toàn; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện

Thông qua hoạt động này, lực lượng Công an mong muốn mỗi học sinh, sinh viên không chỉ tự giác chấp hành các quy định mà còn chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Việc nhận diện, tránh xa những hành vi lệch chuẩn ngay từ sớm sẽ góp phần hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.

Về phía nhà trường, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Bên cạnh việc quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, nhà trường cần duy trì việc kiểm tra, nhắc nhở, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để có biện pháp chấn chỉnh phù hợp.

Thời gian tới, sự phối hợp giữa Công an xã Nội Bài và Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phan Chu Trinh tiếp tục có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội trong học đường. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, văn minh, an toàn; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có trách nhiệm với xã hội.