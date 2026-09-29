Nhanh chóng trao trả tài sản bị đánh rơi cho người dân

ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã nhanh chóng liên hệ và trao trả tài sản bị đánh rơi cho người dân.

Ngày 28/9/2026, đồng chí Trương Hồng Sơn, cán bộ Công an phường Vĩnh Tuy, tiếp nhận từ một người dân đi đường 1 ví da màu đen do nhặt được. Bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cùng hơn 3 triệu đồng tiền mặt.

Anh N.Đ.T vui mừng nhận lại chiếc ví bị đánh rơi

Ngay sau khi tiếp nhận, với tinh thần trách nhiệm và ý thức “Vì nhân dân phục vụ”, đồng chí Trương Hồng Sơn đã khẩn trương tiến hành xác minh thông tin liên quan đến chủ tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng chí Sơn nhanh chóng xác định và liên hệ được với N.Đ.T (sinh năm 2003, quê Quảng Ninh), là chủ nhân của chiếc ví.

Tại trụ sở Công an phường Vĩnh Tuy, N.Đ.T đã nhận lại đầy đủ tài sản và giấy tờ của mình. Trong niềm vui mừng, xúc động N.Đ.T cho biết trên đường về nhà đã đánh rơi chiếc ví. Khi đang lo lắng thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Công an phường Vĩnh Tuy. N.Đ.T vô cùng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Việc nhanh chóng xác minh, trao trả tài sản cho người dân là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy gần dân, sát dân, trách nhiệm với nhân dân, qua đó lan tỏa những việc làm đẹp, những nghĩa cử nhân văn trong cộng đồng.