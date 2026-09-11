Tỷ lệ sai sót khi thực hiện Nghị định 178 chiếm khoảng 0,3%

ANTD.VN - Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, bên cạnh những địa phương thực hiện tốt chi trả chính sách theo Nghị định 178, có một số trường hợp có sai sót như báo cáo kiểm toán nhưng không lớn, khoảng 0,3%.

Toàn cảnh buổi họp báo

Chiều 11/9, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo quý III/2026.

Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng thông tin kết quả nổi bật công tác 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ nêu rõ nhóm nhiệm vụ tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ bám sát Kết luận số 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận số 64-KL/TW của Bộ Chính trị và các kết luận liên quan của Bộ Chính trị; chủ trì tham mưu sát, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cơ sở.

Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân; hoàn thiện Tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và Nghị định số 307/2025/NĐ-CP về phân loại đơn vị hành chính...

Tại họp báo, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế đã trả lời báo chí những nội dung liên quan đến Nghị định 178/2024/NĐ-CP quy định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo ông Vũ Hải Nam, nhìn chung các bộ ngành, cơ quan các khối, đoàn thể giải quyết kịp thời cho các đối tượng chịu sự tác động.

Tuy nhiên, sau quá trình thực hiện, Kiểm toán Nhà nước cũng đã có kiểm tra, kết luận và được dư luận rất quan tâm.

"Kiểm toán Nhà nước đánh giá kết quả thực hiện của các bộ, ngành địa phương tương đối tốt. Theo kiến nghị của kiểm toán không lớn, chia ra tỷ lệ khoảng 0,3%, chủ yếu do khâu tổ chức thực hiện. Phải có đánh giá nhìn nhận đầy đủ trên cơ sở báo cáo giải trình của địa phương" - Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế cho biết.

Cũng theo ông Vũ Hải Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cũng có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan địa phương căn cứ kết luận Kiểm toán Nhà nước để rà soát tổng thể, xác định các vấn đề kiểm toán nêu.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ cũng đã có văn bản gửi các địa phương yêu cầu tổng hợp, báo cáo gửi về bộ trước 15/9.

Về việc xử lý sai phạm, ông Vũ Hải Nam cho hay, trường hợp phát hiện sai phạm, các bộ, ngành, địa phương sau khi xác định đúng đối tượng vi phạm phải chủ động khắc phục, xử lý kịp thời và thu hồi lại chính sách.

Việc tiếp tục bố trí, sử dụng cán bộ thuộc trách nhiệm của địa phương, căn cứ theo nhu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

Địa phương có trách nhiệm quan tâm bố trí; trường hợp đáp ứng yêu cầu làm việc trong cơ quan nhà nước thì các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.