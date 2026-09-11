Hà Nội: Hạn chót xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026 thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026, theo đó thời gian tổ chức xét thăng hạng được điều chỉnh hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở các quy định của Chính phủ, UBND TP Hà Nội và các văn bản liên quan, trong đó có Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo;

Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 và Quyết định số 3718/QĐ-UBND ngày 25/7/2026 của UBND Thành phố.

Đồng thời, thực hiện Văn bản số 4612/UBND-NC ngày 07/9/2026 của UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026 điều chỉnh thời gian tổ chức xét thăng hạng tại mục V Kế hoạch số 4803/KH-HĐXTHCDNN ngày 30/6/2026.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 4803/KH-HĐXTHCDNN ngày 30/6/2026 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã, phường thuộc UBND TP Hà Nội năm 2026.