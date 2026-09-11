LỜI CẢM ƠN

Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn:

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Hậu cần, Công an phường Ba Đình - CATP Hà Nội, các đơn vị thuộc CATP Hà Nội; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, cùng các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, Hội người cao tuổi phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội... họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, bà con hàng xóm, bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu đã đến viếng, chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi là:

Trung tá Ngô Văn Đông tạ thế hồi 11h25' ngày 06/9/2026 (tức ngày 25 tháng 7 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 91 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Thay mặt gia đình

Bà quả phụ: Đào Thị Hải

Trưởng nam: Ngô Tiến Dũng

Cùng toàn thể gia đình.