Sẵn sàng ứng phó tình huống khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đối tượng Cảnh vệ

ANTD.VN - Sáng 11-9, Trung đoàn Đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức tổ chức báo cáo kết quả huấn luyện, diễn tập phương án tác chiến xử lý tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên các địa hình và phương tiện giao thông.

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Nguyễn Văn Biển, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm cho biết buổi báo cáo diễn tập nhằm đánh giá kết quả một số nội dung huấn luyện đã triển khai trong thời gian vừa qua.

Trung tá Nguyễn Văn Biển, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm chỉnh trang phục cho CBCS tham gia báo cáo huấn luyện

Chương trình báo cáo kết quả huấn luyện, diễn tập phương án tác chiến xử lý tình huống khủng bố, giải cứu con tin trên các loại địa hình và phương tiện giao thông gồm 2 phần – kỹ thuật đặc nhiệm và chiến thuật đặc nhiệm.

Các đại biểu tham gia diễn tập

Trong phần Kỹ thuật đặc nhiệm, CBCS Trung đoàn Đặc nhiệm thực hành một số nội dung kỹ thuật cơ bản như xuống dây chiến thuật; leo nhà cao tầng bằng sào đẩy, móc leo; vận động lợi dụng địa hình, địa vật; vận động mở góc, đột nhập căn phòng và thực hành hiệp đồng giữa các tổ trong xử lý tình huống chiến đấu.

Thực hiện tình huống diễn tập

Tại phần Chiến thuật đặc nhiệm các CBCS thực hành xử lý tình huống đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng và phương tiện giao thông.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá khả năng tác chiến, khả năng chỉ đạo của chỉ huy; khả năng hiệp đồng tác chiến của toàn thể lực lượng, CBCS trong đơn vị.

Đối với CBCS lực lượng Cảnh vệ nói chung và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Đặc nhiệm nói riêng, việc thường xuyên học tập, huấn luyện và rèn luyện các nội dung kỹ thuật, chiến thuật đặc nhiệm là yêu cầu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện tình huống diễn tập

Thông qua huấn luyện, CBCS từng bước nâng cao thể lực, bản lĩnh, khả năng cơ động, kỹ năng xử lý tình huống và năng lực phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, việc rèn luyện thuần thục các kỹ thuật chiến đấu giúp CBCS chủ động vận dụng phù hợp với từng điều kiện địa hình và tình huống cụ thể; phát huy yếu tố bí mật, bất ngờ, bảo đảm an toàn cho lực lượng và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.