Cách Ronaldo phản ứng khi phải ngồi dự bị suốt trận thắng Na Uy

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo không được sử dụng một phút nào trong trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ở Nations League rạng sáng 28-9. Sau tiếng còi mãn cuộc, siêu sao 41 tuổi tiếp tục trở thành tâm điểm khi không cùng các đồng đội ra sân cảm ơn người hâm mộ.

Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại Oslo, trong đó Goncalo Ramos và Joao Felix lần lượt ghi bàn giúp đội khách có thêm 3 điểm. Tuy nhiên, Ronaldo mới là cái tên được nhắc đến nhiều sau trận, dù tiền đạo này không thi đấu.

Theo đó, Ronaldo là cầu thủ duy nhất của Bồ Đào Nha không tiến ra giữa sân sau trận đấu. Trong khi các đồng đội, bao gồm cả những người đá chính lẫn dự bị, cùng nhau ăn mừng chiến thắng rồi hướng về khu vực có khoảng 600 CĐV Bồ Đào Nha trên khán đài, Ronaldo đi thẳng vào phòng thay đồ.

Ronaldo đi thẳng từ ghế dự bị vào phòng thay đồ sau trận thắng Na Uy (Ảnh: Goal)

Việc Ronaldo không thi đấu cả trận càng khiến hành động trên nhận được sự quan tâm. Trước giờ bóng lăn, HLV Jorge Jesus đã giải thích lý do để đội trưởng Bồ Đào Nha ngồi dự bị.

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Ronaldo đã chơi gần 70 phút trong trận thắng xứ Wales và chỉ có 3 ngày để hồi phục. Jorge Jesus cho rằng cần tính toán thời lượng thi đấu của Ronaldo trong chuỗi trận, thay vì sử dụng anh liên tục.

“Cris không còn 20 tuổi. Tôi muốn Ronaldo góp mặt ở cả 4 trận đấu, với số phút khác nhau, nhưng cần phải căn cứ vào nhiều yếu tố”, Jorge Jesus nói trước trận gặp Na Uy.

Tại Oslo, Goncalo Ramos được lựa chọn đá chính thay Ronaldo và tiền đạo này đã đáp lại niềm tin của HLV bằng một bàn thắng. Joao Felix cũng lập công, giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Ronaldo ngồi ngoài trọn vẹn một trận của đội tuyển Bồ Đào Nha trong những năm gần đây. Lần gần nhất anh không được sử dụng trong cả trận là ở trận giao hữu với Croatia hồi tháng 6-2024, trước thềm EURO 2024.

Nếu chỉ tính các trận đấu chính thức, Ronaldo từng không ra sân trong cuộc đối đầu Thụy Sĩ tại EURO 2008. Khi đó, Bồ Đào Nha đã sớm giành quyền đi tiếp và sử dụng đội hình có nhiều thay đổi ở lượt cuối vòng bảng.

Dù vậy, việc Ronaldo đi thẳng vào đường hầm sau trận thắng Na Uy vẫn là một chi tiết đáng chú ý. HLV Jorge Jesus chưa đưa ra bình luận công khai về hành động này, trong khi bản thân Ronaldo cũng chưa có phát biểu nào cho thấy anh không hài lòng với quyết định của ban huấn luyện.