Bóc gỡ đường dây sản xuất giấy tờ giả với thủ đoạn tinh vi

ANTD.VN - Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu giả, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP HCM phát hiện một số đối tượng có hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc tại nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Từ các tài liệu thu thập ban đầu xác định đây là 1 đường dây làm, mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công giữa các đối tượng trực tiếp làm, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ tài liệu giả.

Quá trình tiếp cận, tìm hiểu phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng nghi vấn như: Chúng tận dụng triệt để các ứng dụng trên các trang mạng (facebook, telegram, zalo…), sử dụng thông tin ẩn danh, số điện thoại không chính chủ; che giấu danh tính, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng. Để che giấu hoạt động giao dịch, các đối tượng cầm đầu hạn chế trực tiếp gặp người mua; sử dụng tên, thông tin giả để gửi tài liệu thông qua dịch vụ bưu chính hoặc các ứng dụng giao hàng. Trong những trường hợp trực tiếp vận chuyển, giao nhận tài liệu giả, đối tượng thường che kín mặt, thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển nhằm tránh bị theo dõi, phát hiện.

Tang vật thu giữ

Đối với hoạt động thanh toán, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, được mua bán trái phép trên mạng xã hội. Tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu người thụ hưởng thực tế. Thủ đoạn trên cho thấy các đối tượng không chỉ lợi dụng sự phát triển của công nghệ, dịch vụ số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà còn chủ động xây dựng nhiều lớp che giấu danh tính, hoạt động giao dịch và dòng tiền.

Bằng việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an từng bước làm rõ phương thức tổ chức, quy luật hoạt động của đường dây; xác định vai trò của các đối tượng chủ mưu, trực tiếp làm, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ tài liệu giả; xác định được các địa điểm phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ, tài liệu, đồng thời là nơi ở của Hoàng Nhật Vũ (SN 1990, trú tại phường Dĩ An, TP HCM) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp làm giả.

Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP HCM đã tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động giao nhận tài liệu giả.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện và tài liệu liên quan đến hoạt động làm giấy tờ giả. Qua khai thác tài liệu, chứng cứ thu giữ, dữ liệu trích xuất từ điện thoại, máy tính và lời khai của các đối tượng, bước đầu xác định đường dây đã làm giả hơn 670 con dấu của các cơ quan, tổ chức để phục vụ việc làm, cung cấp giấy tờ, tài liệu giả cho người có nhu cầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu giả, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác…; qua đó thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP HCM tống đạt quyết định và lệnh đối với các đối tượng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.