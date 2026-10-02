Khởi tố một giám đốc kinh doanh đồng hồ Rolex, bông tai Hermes...giả nhãn hiệu

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Du (SN 1997), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dwatch để điều tra về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Từ nguồn tin do Phòng An ninh mạng chuyển giao, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP HCM đã tổ chức xác minh, nắm tình hình, phát hiện hoạt động kinh doanh đồng hồ, bông tai, lắc tay, dây chuyền, nhẫn có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nước ngoài.

Quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khai thác dấu vết trên không gian mạng, dữ liệu điện tử, phân tích dòng tiền; đồng thời thu mẫu giám định, xác minh hoạt động giao nhận, qua đó từng bước làm rõ đối tượng, phương thức hoạt động và địa điểm tập kết, kinh doanh hàng hóa.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định đối với Trần Trung Du.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng An ninh mạng và Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường TP. HCM tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV DWatch (số 200-200A Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì) do Trần Trung Du làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Qua kiểm tra phát hiện số lượng lớn hàng hóa là đồng hồ, bông tai, lắc tay, dây chuyền, nhẫn của các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Richard Mille, Rolex, Cartier, VCA, Louis Vuitton (logo LV), Omega, Hublot... Toàn bộ hàng hóa chưa qua sử dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa tính theo giá niêm yết là hơn 2,5 tỉ đồng.

Các tang vật bị thu giữ

Làm việc với Cơ quan điều tra, Trần Trung Du khai đã thành lập Công ty Dwatch và đăng ký kinh doanh từ khoảng tháng 1-2025; đồng thời thừa nhận hành vi sai phạm, dù biết rõ các nhãn hiệu Hermes, Richard Mille, Rolex, Cartier, VCA, Louis Vuitton (logo LV), Omega, Hublot… đã được bảo hộ tại Việt Nam nhưng vẫn công khai đăng tải các thông tin về sản phẩm trên các trang web, facebook, zalo để bán cho khách hàng nhằm kiếm lời.