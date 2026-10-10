Khởi tố 21 đối tượng vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường

ANTD.VN - CATP HCM phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tiến hành đấu tranh, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường.

Ngày 24/9/2026, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ chia làm 5 tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty CP Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám xét các địa điểm liên quan.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 288 thùng tài liệu các loại, 163 CPU, 3 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường; 22 con dấu các loại. Tiến hành mời làm việc 158 đối tượng liên quan và một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Qua đấu tranh, khai thác dữ liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng có sự móc ngoặc, chỉ đạo, phân công thực hiện một cách chặt chẽ, tinh vi. Khi bị Cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng đối phó bằng cách tiêu hủy hoặc làm thay đổi một số tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan để che dấu hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đã truy xét, thu thập, củng cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan về tội Giả mạo trong công tác và tội Mua bán trái phép hoá đơn.

Các đối tượng bị khởi tố là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên của các Công ty trên; ngoài ra còn có các đối tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực khác đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn phục vụ cho việc hợp thức hóa các chi phí phát sinh.

Các đối tượng bị bắt giữ

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài liên quan đến nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường. Hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm môi trường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng.

Danh sách 21 bị can gồm:

(1) Đoàn Thị Thủy (SN: 1980), nơi cư trú TP HCM - Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú;

(2) Nguyễn Chí Nhã (SN: 1994), nơi cư trú TP HCM - Trưởng Phòng Thử nghiệm Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú;

(3) Dương Thanh Tuấn (SN: 1995), nơi cư trú TP HCM - Trưởng Phòng thí nghiệm vi sinh Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú;

(4) Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN: 1997), nơi cư trú TP HCM- Trưởng Phòng thí nghiệm không khí, khí thải, Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú;

(5) Nguyễn Đình Lê Đại (SN: 1990), nơi cư trú TP HCM - Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (từ ngày 06/12/2024 đến ngày 06/9/2026);

(6) Lâm Đức Tráng (SN: 1985), nơi cư trú TP HCM - Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (từ khi thành lập năm 2014 đến ngày 06/12/2024);

(7) Nguyễn Thị Quỳnh Vân (SN: 1992), nơi cư trú: tỉnh Lâm Đồng - Phó Giám đốc kỹ thuật, Trưởng phòng thí nghiệm, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam;

(8) Nguyễn Như Hiển (SN: 1980), nơi cư trú TP HCM - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA);

(9) Phan Thị Hoài Trinh (SN: 1993), nơi cư trú TP HCM - Trưởng phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA);

(10) Võ Thị Mỹ Lệ (SN: 1987), nơi cư trú TP HCM - Nhân viên (đã nghỉ việc) Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA);

(11) Trần Thị Phương Linh (SN: 1993) nơi cư trú TP HCM - Nhân viên Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA);

(12) Đặng Thị Hoài (SN: 1986), nơi cư trú TP HCM - Kế toán Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA);

(13) Nguyễn Thị Phương Thảo (SN: 1984), nơi cư trú: TP Đồng Nai - Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Khánh Bảo Vy;

(14) Lê Thục Anh (SN: 1979), nơi cư trú TP HCM - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Lê Hân;

(15) Đinh Tấn Thu (SN: 1978), nơi cư trú TP HCM - Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam;

(16) Lại Minh Tiến (SN: 1983), nơi cư trú TP HCM – Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam;

(17) Cao Trần Thảo Uyên (SN: 1990), nơi cư trú TP HCM – Trưởng phòng thí nghiệm Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam;

(18) Nguyễn Thanh Phong (SN: 1985), nơi cư trú TP HCM – Nguyên Trưởng phòng thí nghiệm Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam (hiện là Phó Giám đốc Công ty CP Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek);

(19) Hoàng Hoài (SN: 1977), nơi cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh - Tổng Giám đốc Công ty CP Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek;

(20) Nguyễn Thanh Phong (SN: 1985), nơi cư trú TP HCM - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật, Công ty CP Kiểm nghiệm Thực phẩm và môi trường Navitek;

(21) Nguyễn Tuấn Huy (SN: 1996), nơi cư trú TP HCM - Trưởng phòng thí nghiệm, Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek.