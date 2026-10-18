Bộ Y tế khuyến cáo gì sau chùm ca não mô cầu khiến một học sinh tử vong ở TP.HCM?

ANTD.VN - Liên quan đến chùm ca nhiễm não mô cầu tại TP.HCM, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho hay đã lập danh sách toàn bộ người tiếp xúc gần tại trường học và gia đình, giám sát, xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và thực hiện theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong vòng 10 ngày.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM phối hợp Trạm Y tế xã Hiệp Phước triển khai điều tra dịch tễ, theo dõi người tiếp xúc và các biện pháp dự phòng tại trường học

Tối 17/10, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát thông tin khẩn về chùm ca bệnh 3 học sinh mắc bệnh nhiễm trùng do não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP. HCM), trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Chùm ca bệnh được ghi nhận từ ngày 14 đến 16-10. Cả 3 trường hợp đều là học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu.

Trong đó, học sinh H.H.K. (sinh năm 2014, lớp 7A5) khởi phát đau đầu vào ngày 12/10, đến ngày 14/10 xuất hiện sốt, phát ban. Bệnh diễn tiến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan tối cấp và tử vong cùng ngày tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Theo Cục Phòng bệnh, bệnh nhiễm trùng do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đối với những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân, cần theo dõi sát sức khỏe, kịp thời liên hệ với cơ sở y tế hoặc cán bộ nhà trường để phối hợp triển khai các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ, nổi ban xuất huyết. Việc phát hiện và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nặng và tử vong do bệnh.

Người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; súc miệng, họng bằng dung dịch sát khuẩn mũi họng; đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.