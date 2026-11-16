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Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ sinh viên cho thuê tài khoản ngân hàng, đứng tên giám đốc “công ty ma”

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TN

ANTD.VN - Lợi dụng nhu cầu kiếm thêm thu nhập của giới trẻ, tội phạm mạng dụ dỗ sinh viên mở, cho thuê tài khoản ngân hàng hoặc đứng tên thành lập doanh nghiệp “ma” nhằm rửa tiền, luân chuyển dòng tiền đánh bạc trực tuyến.

Thủ đoạn của các đối tượng là đăng tin tuyển cộng tác viên “hỗ trợ thanh toán”, “quản lý giao dịch” với mức thù lao hấp dẫn khoảng 5 triệu đồng/tháng cho mỗi tài khoản. Thực chất, sinh viên phải bàn giao thẻ ATM, SIM, thông tin đăng nhập, thậm chí trực tiếp quét sinh trắc học để chuyển tiền theo chỉ đạo. Cơ quan chức năng đã phát hiện trường hợp sinh viên tại Hà Nội mở tới 14 tài khoản để cho thuê, hay nữ sinh đứng tên giám đốc cho 2 công ty phục vụ đường dây đánh bạc.

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Hình ảnh minh họa có sử dụng AI

Cơ quan Công an cảnh báo, do đối tượng cầm đầu thường ở nước ngoài, người đứng tên tài khoản sẽ bị triệu tập và xử lý đầu tiên. Theo Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê tài khoản thanh toán bị phạt hành chính từ 100 đến 200 triệu đồng đối với cá nhân, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc, rửa tiền hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân tuyệt đối không cho thuê, mượn tài khoản; nếu đã trót vi phạm cần lập tức khóa tài khoản và trình báo cơ quan Công an.

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Từ khóa:

#Cho thuê tài khoản ngân hàng

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