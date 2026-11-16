Vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị liên quan vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Anh Tùng (SN 1987), trú tại xã Bát Tràng, Hà Nội trở về Việt Nam đầu thú.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vận động thành công đối tượng Nguyễn Anh Tùng ra đầu thú

Ngày 13/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Lệnh truy nã đối với Nguyễn Anh Tùng về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Tại thời điểm đó, Nguyễn Anh Tùng đang sinh sống tại Hàn Quốc, không có mặt tại Việt Nam để làm việc và chấp hành các quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, gây khó khăn cho quá trình điều tra, giải quyết vụ án.

Trước sự kiên trì vận động, giải thích của lực lượng Công an và sự phối hợp tích cực từ gia đình, Nguyễn Anh Tùng đã nhận thức được trách nhiệm của mình, chủ động liên hệ với các trinh sát để được hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục nhập cảnh về Việt Nam, đến cơ quan Công an đầu thú.

Đến ngày 2/11/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an xã Bát Tràng hỗ trợ các thủ tục nhập cảnh, vận động thành công Nguyễn Anh Tùng trở về Việt Nam và đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.