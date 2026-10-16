Đối tượng lừa đảo “chạy” việc làm trả giá sau hơn 13 năm lẩn trốn

ANTD.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Hoàng Tài Hiếu (SN 1965, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phải “đền làng” vì kẻ lừa đảo

Theo cáo trạng, Hoàng Tài Hiếu không có công việc và thu nhập ổn định, không có chức năng, nhiệm vụ hoặc khả năng xin việc, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, từ tháng 1-2011 đến tháng 8-2012, bị can đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Cụ thể, thông qua ông Phan Việt Hà, Hiếu quen biết ông Trần Văn Chiến, người có nhiều mối quan hệ xã hội. Khi biết ông Chiến có người quen muốn xin việc, bị can giới thiệu mình có khả năng xin vào các cơ quan Nhà nước và bệnh viện để làm việc...

Ảnh minh họa.

Theo lời Hiếu, chi phí xin việc từ 150 triệu đến 200 triệu đồng/người. Người có nhu cầu phải đặt cọc trước 50-100 triệu đồng, khi có quyết định tuyển dụng mới thanh toán số tiền còn lại.

Tin tưởng, ông Chiến đã thông báo cho 4 gia đình có nhu cầu xin việc. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11-2011, thông qua ông Chiến, Hiếu đã 4 lần nhận tổng cộng 350 triệu đồng cùng hồ sơ xin việc.

Cụ thể, ngày 18-8-2011, chị Nguyễn Thị Thanh Phương giao 100 triệu đồng để nhờ xin làm kế toán... Ngày 4-10-2011, ông Nguyễn Văn Chiến giao 50 triệu đồng để nhờ xin việc cho con gái là Nguyễn Thị Quyên tại 1 bệnh viện...

Ngày 13-10-2011, chị Bùi Thị Duyên tiếp tục giao 100 triệu đồng để xin việc vào Bệnh viện 198. Đến ngày 1-11-2011, chị Nguyễn Thị Hà cũng giao 100 triệu đồng để nhờ xin việc tại 1 bệnh viện ở Hà Nội… Toàn bộ số tiền trên được ông Trần Văn Chiến chuyển cho Hiếu.

Mỗi lần nhận tiền, bị can đều viết giấy biên nhận, cam kết trong khoảng 2 tháng nếu không xin được việc sẽ hoàn trả tiền. Thế nhưng sau khi nhận 350 triệu đồng, Hiếu không liên hệ, không nộp hồ sơ đến cơ quan, tổ chức nào để xin việc mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Hết thời hạn cam kết, Hiếu không xin được việc, cũng không trả lại tiền dù ông Chiến nhiều lần yêu cầu. Sau đó, bị can bỏ trốn… Do đứng ra nhận tiền và hồ sơ, ông Chiến đã phải sử dụng tiền cá nhân để hoàn trả tổng cộng 260 triệu đồng cho 4 người bị hại.

Cơ quan điều tra xác định, ông Trần Văn Chiến không biết Hiếu đưa ra thông tin gian dối, không bàn bạc, thống nhất với bị can và không hưởng lợi. Vì vậy, không có căn cứ xử lý ông Chiến với vai trò đồng phạm.

Kết quả xác minh tại các cơ quan Nhà nước và bệnh viện cho thấy không có hồ sơ xin việc, dự tuyển của những người được Hiếu nhận tiền "chạy việc" trong thời gian liên quan.

Bạn học cũng không chừa…

Ngoài hành vi trên, Hoàng Tài Hiếu còn lừa đảo hai người khác, chiếm đoạt 175 triệu đồng. Theo đó, bị can và ông Nguyễn Anh Đức là bạn học. Năm 2011, biết ông Đức có thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hiếu giới thiệu có nhiều mối quan hệ, có khả năng giúp làm thủ tục cấp “sổ đỏ”.

Tin tưởng bạn học, ông Đức đã ba lần giao cho Hiếu tổng cộng 75 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Hiếu còn đưa một người phụ nữ không xác định được nhân thân đến nhà ông Đức đo đạc đất với lý do phục vụ việc làm “sổ đỏ”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hiếu không thực hiện công việc như cam kết.

Ngày 10-1-2012, ông Đức yêu cầu Hiếu viết giấy cam đoan. Trong giấy này, Hiếu xác nhận đã nhận 75 triệu đồng để làm “sổ đỏ”, hẹn đến ngày 10-2-2012 sẽ hoàn thành. Nếu không thực hiện được, bị can sẽ bồi thường 150 triệu đồng, gấp đôi số tiền đã nhận. Dẫu vậy, Hiếu sau đó không làm được “sổ đỏ” và cũng không trả lại tiền.

Kết quả xác minh tại cơ quan chức năng cho thấy, không có hồ sơ mang tên ông Đức được trình lên để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian liên quan.

Một trường hợp khác là ông Phan Việt Hà. Tháng 7-2011, biết em gái ông Hà là chị Phan Thị Lan Anh tốt nghiệp trường Trung cấp Y Hà Tây nhưng chưa có việc làm, bị can giới thiệu có khả năng xin cho chị Lan Anh vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Bị can đưa ra mức chi phí 150 triệu đồng, yêu cầu giao trước 100 triệu đồng và hứa trong 15 ngày chị Lan Anh sẽ được nhận vào làm việc. Số tiền 50 triệu đồng còn lại sẽ thanh toán khi có quyết định tuyển dụng.

Ngày 10-9-2011, ông Hà giao 100 triệu đồng cho Hiếu trước sự chứng kiến của vợ và người quen. Hiếu viết giấy biên nhận, cam kết nếu không xin được việc sẽ hoàn trả tiền. Tuy nhiên, bị can không thực hiện cam kết rồi bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận các hành vi nêu trên và khai rằng sau khi nhận tiền của các bị hại đã chuyển cho một người tên An để nhờ xin việc. Thế nhưng ông ta không cung cấp được thông tin nhân thân, địa chỉ, cách liên hệ hoặc tài liệu chứng minh đã giao tiền cho người này. Do đó, lời khai này không có cơ sở để chấp nhận.

Ngày 23-10-2012, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Tài Hiếu. Do bị can bỏ trốn nên Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã. Sau hơn 13 năm lẩn trốn, ngày 5-5-2026, Hoàng Tài Hiếu bị bắt theo quyết định truy nã tại tỉnh Ninh Bình.