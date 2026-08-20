Bamboo Airways hủy chuyến bay, khách hàng cần làm gì để đảm bảo quyền lợi?

ANTD.VN - Khách hàng đã mua vé của Bamboo Airways có thể đòi được hoàn tiền hoặc khiếu nại để đòi quyền lợi.

Khách hàng của Bamboo Airways bị hủy chuyến bay được đảm bảo quyền lợi

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, gần đây Ủy ban nhận được một số phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến việc thực hiện hoàn tiền đối với chuyến bay của Hãng hàng không Bamboo Airways bị hủy.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiến hành làm việc với Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt về việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại buổi làm việc, đại diện Bamboo Airways đã cam kết tăng cường minh bạch hoạt động truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng thực hiện các quyền hợp pháp trong trường hợp chuyến bay bị hủy. Đồng thời, doanh nghiệp khẳng định sẽ ưu tiên nguồn lực để tiếp nhận, rà soát và xử lý các yêu cầu hoàn tiền của hành khách.

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng lưu ý thực hiện một số nội dung để được đảm bảo quyền lợi.

Về phương thức gửi yêu cầu hoàn tiền, trường hợp chuyến bay bị hủy và có yêu cầu hoàn tiền, người tiêu dùng truy cập Chuyên trang tiếp nhận thông tin hoàn vé của Bamboo Airways tại: https://www.bambooairways.com/vn/vi/book/booking-information/bamboo-airways-information-center và điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu để Công ty tiếp nhận, xử lý yêu cầu.

Trong quá trình gửi yêu cầu, người tiêu dùng có thể tham khảo các kênh hỗ trợ thông tin sau đây:

Trường hợp vé được đặt trực tiếp qua website, ứng dụng di động hoặc phòng vé của Bamboo Airways, người tiêu dùng tham khảo hướng dẫn được Công ty công khai tại: https://www.bambooairways.com/vn/vi/booking/booking-information/instructional-information/refund-ticket-instructions;

Trường hợp mua vé tại phòng vé,liên hệ trực tiếp phòng vé nơi mua vé ban đầu hoặc liên hệ với BamBoo Airlines để được hỗ trợ;

Tổng đài liên hệ của BamBoo Airlines:

+84 1900 1166 / 0084 1900 1166 (cước phí 1.000đ/ phút)

+84 1900 1133 / 0084 1900 1133 (cước phí: 1.000đ/ phút)

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Trường hợp vé được đặt qua đại lý hoặc kênh trung gian khác, người tiêu dùng liên hệ đại lý hoặc kênh trung gian đã xuất vé để gửi yêu cầu và được hướng dẫn giải quyết.

Khi gửi yêu cầu, người tiêu dùng cần cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cơ bản gồm: Mã đặt chỗ (PNR), họ tên hành khách, chặng bay, ngày giờ bay và các thông tin thanh toán có liên quan.

Người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý chủ động lưu giữ các chứng từ như: Xác nhận đặt vé, thông báo hủy chuyến, yêu cầu hoàn vé và lịch sử trao đổi với Bamboo Airways hoặc đơn vị bán vé. Đây là căn cứ quan trọng để theo dõi, đối chiếu và giải quyết tranh chấp (nếu có) về sau.

Khi phát sinh vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mình, người tiêu dùng ưu tiên gửi yêu cầu thương lượng trực tiếp đến Bamboo Airways hoặc đại lý bán vé để đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh không trả lời, hoặc từ chối thương lượng mà không có lý do chính đáng, người tiêu dùng có quyền đề nghị hỗ trợ thương lượng, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua Sở Công Thương nơi người tiêu dùng cư trú hoặc nơi tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt trụ sở chính hoặc hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam hoặc Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.