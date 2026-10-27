Cảnh báo đợt mưa lớn ở Trung bộ, Bắc bộ nhiều mây, mưa giông rải rác

ANTD.VN -Từ chiều tối nay 27/10 đến ngày 28/10, các tỉnh miền Trung, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Huế và TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi cảnh báo về đợt mưa lớn 3 ngày sắp xảy ra ở các tỉnh miền Trung.

Cụ thể, từ chiều tối nay 27/10 đến ngày 28/10, các tỉnh miền Trung, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Huế và TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm; nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm qua, các tỉnh, thành phố, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Huế đã có mưa rào và giông rải rác. Lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo khu vực Trung bộ đón đợt mưa lớn trong 3 ngày tới

Dự báo thời tiết từ đêm ngày 28/10 đến ngày 29/10, các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị. Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông. Dự báo lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Theo đó, tổng lượng mưa tính từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 250 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguyên nhân của đợt mưa là do ảnh hưởng của đới gió đông có xu hướng hoạt động mạnh hơn trong những ngày tới, bắt đầu từ đêm 26/10 – 30/10 ở các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng xuất hiện mưa rào và giông trên diện rộng.

Tuy nhiên, đợt mưa lớn này tập trung chủ yếu ven biển và theo như các số liệu quan trắc, các phân tích đến thời điểm nay chưa ghi nhận dấu hiệu xuất hiện mưa cực đoan.

Trong khi đó, khu vực Bắc bộ theo dự báo những ngày cuối tháng 10 thời tiết phổ biến nhiều mây, trong ngày xuất hiện mưa giông rải rác, kèm theo đó là mức nhiệt cũng giảm từ 1-3 độ C, cao nhất trong ngày từ 29-31 độ C. Dự báo, hình thái thời tiết này sẽ duy trì hết tuần này.

Chiều 26/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký văn bản của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia gửi UBND 4 tỉnh, thành phố miền Trung, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn dồn dập trong 3 ngày tới.