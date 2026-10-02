ASIAD hôm nay 2-10: Việt Nam kỳ vọng có huy chương Vàng lịch sử

ANTD.VN - 11h hôm nay 2-10, nữ võ sỹ Nguyễn Thị Tâm sẽ đấu chung kết hạng 51kg môn boxing với Wu Yu (Trung Quốc), đứng trước cơ hội giành tấm huy chương Vàng lịch sử cho thể thao Việt Nam tại đấu trường số 1 châu Á.

Hôm nay 2-10, ngày thi đấu chính thức thứ 13 của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026 đang diễn ra tại Nhật Bản, đoàn Việt Nam tranh tài ở 8 môn thi, trong đó tâm điểm là trận chung kết hạng 51kg môn boxing (quyền Anh), nơi nữ võ sỹ Nguyễn Thị Tâm tranh tài.

Đối thủ của Nguyễn Thị Tâm là võ sĩ Wu Yu từ Trung Quốc - nhà vô địch ASIAD 2023 và vô địch Olympic 2024 ở hạng cân gần tương tự - 50kg, đồng thời là ứng viên số 1 chức vô địch hạng 51kg tại kỳ ASIAD này.

Võ sỹ 32 tuổi Nguyễn Thị Tâm đứng trước cơ hội giành huy chương Vàng ASIAD lịch sử cho boxing Việt Nam

Với việc xuất sắc đánh bại võ sĩ vô địch thế giới Balkibekova ở bán kết và góp mặt chung kết, Nguyễn Thị Tâm ít nhất sẽ góp 1 huy chương Bạc cho đội tuyển boxing và cho đoàn Việt Nam.

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn kỳ vọng vào một "kỳ tích Vàng" đến từ nữ võ sỹ 32 tuổi của thể thao Hà Nội.

Trong ngày thi đấu hôm nay, bên cạnh boxing cũng như các môn như vật, jujitsu, cầu mây, bóng chuyền..., đoàn Việt Nam còn hướng sự chú ý về taekwondo, nơi Châu Ngọc Tuyết San tranh tài nội dung taekwondo thực tế ảo (VR).

Đây là nội dung mới của taekwondo, nhưng Việt Nam từng có võ sĩ vô địch thế giới môn này, vì vậy hứa hẹn có thể cạnh tranh "vàng".

Tính tới 8h30 ngày 2-10, đoàn Việt Nam với 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 19 huy chương Đồng tạm xếp hạng 21/46 trên bảng tổng sắp huy chương. ASIAD 2026 sẽ bế mạc vào ngày 4-10 tới.