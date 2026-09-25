Thể thao CAND góp thêm dấu ấn đặc biệt cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 20

ANTD.VN - Sáng 25-9, Canoeing Việt Nam lập cột mốc lịch sử tại ASIAD 2026, khi bộ đôi Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương giành HCĐ nội dung thuyền đôi nữ 500m (C2 Canoeing), mang về tấm huy chương đầu tiên cho bộ môn này tại đấu trường châu lục.

Sáng 25-9, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, Phó Chủ tịch kiêm TTK Hiệp hội Thể thao CAND, đã biểu dương và trao thưởng "nóng" của Hiệp hội Thể thao CAND cho tuyển thủ Diệp Thị Hương sau màn thi đấu ấn tượng.

Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương giành HCĐ nội dung thuyền đôi nữ 500m

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, Phó Chủ tịch kiêm TTK Hiệp hội Thể thao CAND (giữa), đã biểu dương và trao thưởng "nóng" của Hiệp hội Thể thao CAND cho tuyển thủ Diệp Thị Hương sau màn thi đấu ấn tượng

Không chỉ là một nội dung đòi hỏi cao về thể lực, C2 Canoeing còn đặt ra yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, chiến thuật và khả năng phối hợp giữa các tay chèo. Mỗi nhịp chèo phải được thực hiện chính xác, đồng đều, trong khi VĐV phải duy trì sức bền và khả năng tăng tốc trong suốt cuộc đua.

Ở đấu trường quốc tế, thử thách càng lớn khi các VĐV Việt Nam phải cạnh tranh với những đối thủ đến từ các nền thể thao mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản, UAE và Thái Lan. Sự chênh lệch về điều kiện tập luyện, kinh nghiệm thi đấu và trình độ chuyên môn khiến áp lực dành cho các tay chèo là không nhỏ.

Trong hoàn cảnh đó, Diệp Thị Hương cùng đồng đội vẫn duy trì sự tập trung, bám đuổi quyết liệt và nỗ lực đến những mét nước cuối cùng. Từng nhịp chèo thể hiện sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của các VĐV Việt Nam.

Màn trình diễn ấy mang đến những cảm xúc đáng nhớ trên đường đua, đồng thời cho thấy hình ảnh người chiến sĩ - vận động viên Công an nhân dân với ý chí, sự kỷ luật và tinh thần trách nhiệm khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia.

Trước đó, với tấm huy chương vàng kata đồng đội nữ ASIAD 2026, một VĐV Công an nhân dân khác là Nguyễn Ngọc Trâm đã đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi là vận động viên đầu tiên giành 2 Huy chương vàng Á vận hội.

Dấu ấn của họ là minh chứng cho đóng góp ngày càng rõ nét của thể thao CAND đối với thể thao Việt Nam.