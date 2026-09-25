An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam rời ASIAD sau 120 phút kiên cường trước Trung Quốc

0 bình luận
Băng Tâm

ANTD.VN - Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có một trận đấu đáng khen khi chỉ chịu thủng lưới trong hiệp phụ trước đối thủ từng 3 lần liên tiếp vô địch Á vận hội, xếp trên 21 bậc FIFA là Trung Quốc.

Chiều 25-9, tuyển nữ Việt Nam (hạng 37 thế giới) bước vào tứ kết Đại hội Thể thao châu Á - ASIAd 2026 gặp đối thủ mạnh là Trung Quốc (hạng 16 thế giới, ba lần liên tiếp vô địch Á vận hội 1990, 1994, 1998).

Suốt 90 phút thi đấu chính thức, Trung Quốc áp đảo hoàn toàn về quyền kiểm soát bóng lẫn cơ hội dứt điểm.

anh-chup-man-hinh-2026-09-25-luc-33914-ch.png
anh-chup-man-hinh-2026-09-25-luc-33928-ch.png
Tuyển nữ Việt Nam thi đấu kiên cường trước Trung Quốc, đưa trận tứ kết vào hiệp phụ (Ảnh: CFA)

Thủ môn Kim Thanh cùng hàng thủ tuyển nữ Việt Nam có ngày làm việc vất vả, song cũng đã thi đấu đầy quả cảm, tập trung và kiên cường chống trả các đợt tấn công, hóa giải hàng loạt cú dứt điểm từ đối phương.

Ở chiều ngược lại, các chân sút Trung Quốc tỏ ra kém duyên khi bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi, qua đó hòa 0-0 và phải bước vào hiệp 1.

img-4456.jpg
Tuyển nữ Việt Nam thua 0-1, chính thức dừng bước tại ASIAD 2026 (Ảnh: VFF)

Tại đây, với lợi thế thể lực, Trung Quốc có bàn thắng ở phút 109. Shao Ziqin kiến tạo cho Wang Shang băng xuống dứt điểm hiểm hóc, bóng đập cột dọc bật vào lưới.

Thua 0-1 sau 120 phút thi đấu, tuyển nữ Việt Nam chính thức chia tay ASIAD 2026. Dù dừng bước song với việc hoàn thành chỉ tiêu vào tứ kết và chỉ chịu thua Trung Quốc sau 120 phút là những kết quả đáng khen ngợi, khép lại kỳ Á vận hội đáng nhớ với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Tin liên quan

Từ khóa:

#ASIAD 2026 #Đội tuyển nữ Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng