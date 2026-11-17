ANTD.VN - Thầy trò Lionel Scaloni bước vào đợt giao hữu FIFA Days với một khoảng trống lớn trong đội hìn, buộc phải học cách thích nghi khi Messi đã không còn xuất hiện trên sân.

Về chuyên môn, kể cả khi không có sự phục vụ của Leo, Argentina vẫn là một đội tuyển mạnh với bề dày truyền thống đáng tự hào. Nhưng với nội bộ La Albiceleste, M10 còn hơn cả một biểu tượng.

Khi anh xuất hiện trên sân, các cầu thủ đàn em nhìn M10 mà thi đấu. Họ trông chờ vào một khoảnh khắc đặc biệt của Leo để xoay chuyển tình thế. Giờ đây, Cristian Romero và toàn đội buộc phải học cách thích nghi khi Messi không còn ở đó, và đặt niềm tin vào những nhân tố mới bước lên, kế thừa di sản của anh.

Người hâm mộ tới sân vì họ biết Leo vẫn khoác lên mình màu áo trắng - xanh, khi anh giải nghệ, các khán đài cũng trở nên trống vắng hơn rất nhiều.

Hình ảnh sân La Bombonera với tầng 3 trống vắng, trái ngược với trận gặp Benin cách đây ít lâu (Ảnh: Getty Images)

Không có Messi, đội tuyển Argentina hiện tại mang lại cho người hâm mộ một cảm giác hơi khác lạ. Vẫn là những cầu thủ hàng đầu cùng nhiều tài năng đầy triển vọng, Scaloni còn tại vị trên băng ghế huấn luyện, nhưng các cổ động viên lại dành rất nhiều tình cảm, để lần tìm một cái tên đã nói câu giã từ.

Tờ báo thể thao lớn nhất xứ sở Tango, Ole, cho rằng, thầy trò Lionel Scaloni đang trải qua thời kỳ chuyển giao, với Nico Paz được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu mới của La Albiceleste.

Bản thân Scaloni cũng đã tìm ra được những phương án nhân sự chất lượng sau trận đấu với Uruguay. Tuy nhiên, tập thể Argentina hiện tại vẫn còn thiếu nhịp độ và sự ổn định. Chưa tới mức lạc hướng, nhưng sai lầm đã xuất hiện nhiều hơn.

Scaloni còn rất nhiều việc cần làm để khỏa lấp khoảng trống mà Messi để lại (Ảnh: Getty Images)

Balerdi phản lưới trong một tư thế tương đối hài hước: bóng đập trúng mặt bay vào khung thành đội nhà. Bàn thua thứ 2 thậm chí còn xuất phát từ một tình huống trớ trêu hơn, khi cái lưng của Maxi Araujo giúp Uruguay kết liễu trận đấu.

Sẽ còn lâu lắm, người hâm mộ Argentina mới có thể chứng kiến thêm một thủ lĩnh sánh ngang với Leo, ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Còn hiện tại, Scaloni vẫn cần tính toán những phương án nhân sự phù hợp, để khỏa lấp khoảng trống mà M10 để lại.